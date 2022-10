The Valiant na nowym trailerze. Prezentacja trybu Last Man Standing

Już niejednokrotnie zwracaliśmy Waszą uwagę na The Valiant. Myszasty podzielił się nawet swoimi wrażeniami, gdyż miał okazję zobaczyć grę podczas tegorocznych targów Gamescom. Tekst znajdziecie tutaj. Premiera tego dobrze zapowiadającego się RTSa zbliża się wielkimi krokami. Twórcy dzielą się więc kolejnymi materiałami, których zadaniem jest podsycenie apetytu graczy. Tym razem otrzymaliśmy wideo, prezentujące kooperacyjny tryb - Last Man Standing. Deweloperzy ze studia Kite Games pokazują, jak w praktyce wypadają starcia graczy z przygotowanymi dla nich wyzwaniami. Zachęcamy do zapoznania się z trailerem.

The Valiant – Last Man Standing

Jak zapowiadają twórcy, The Valiant będzie posiadało głęboką warstwę strategiczną. Kluczowym dla rozgrywki będzie więc odpowiednie przygotowanie do bitwy i umiejętne zarządzanie jednostkami podczas starć w czasie rzeczywistym. Tryb współpracy zatytułowany Last Man Standing jest przeznaczony dla maksymalnie 3 graczy. Mierząc się z hordami wrogów, zdobędziemy nagrody, które pomogą nam w dalszym rozwoju naszych podkomendnych. Oczywiście, głównym celem jest wytrzymać na polu bitwy jak najdłużej.



„Połącz siły z przyjacielem w ostatecznym trybie współpracy nazwanym „Ostatni na placu boju”. Wykorzystaj zdolności i talenty swoich bohaterów, strzeż się specjalnych ataków wrogów, a co najważniejsze: staraj się utrzymać towarzyszy przy życiu! Pamiętaj jednak, że dla prawdziwych bohaterów porażka jest tylko stanem przejściowym - powstań i spróbuj zwyciężyć ponownie! Wykorzystaj przedmioty strategicznie na swoją korzyść, aby pokonać wrogów i zostać ostatnim pozostającym przy życiu po bitwie” – czytamy w opisie.



Akcja The Valiant toczy się w XIII-wiecznej Europie i na Bliskim Wschodzie. Dowodząc oddziałami rycerzy, poprowadzimy je do zwycięstwa w kolejnych epickich bitwach. Twórcy obiecują bogatą kampanię fabularną dla jednego gracza oraz emocjonujące rozgrywki w trybie multiplayer. Jak na strategię przystało, w trakcie zabawy główną rolę odegra umiejętne dowodzenie jednostkami oraz umiejętność planowania i strategicznego myślenia. Zgaduję, że fani gatunku RTS mają tę grę na radarze już od momentu zapowiedzi.



Na koniec przypomnijmy, że The Valiant ukaże się na rynku już 19 października, a gra będzie dostępna wyłącznie na PC. W przyszłości tytuł powinien pojawić się również na innych platformach.