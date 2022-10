The Unliving - premiera już niedługo. Są tu jacyś aktywni zawodowo nekromanci?

The Unliving to propozycja od ekipy RocketBrush Studio. Pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje Team17. Deweloperzy złapali lekką zadyszkę, przez co data premiery nieznacznie się przesunęła. Armię nieumarłych poprowadzimy do boju już 7 listopada. Na początek w ramach Early Access, co w przypadku takich produkcji jest dość standardową praktyką. Mamy tu bowiem do czynienia z RPG akcji, w którym rozgrywka będzie opierała się na motywach typowych dla gatunku roguelite.

The Unliving skrywa w sobie spory potencjał

Czas, który The Unliving spędzi w Early Access z pewnością przyda się na zbalansowanie rozgrywki i wyłapanie błędów. Jak mówią sami twórcy, opinia graczy na temat jakości gameplayu również okaże się nieoceniona. Oczywiście, wraz z rozwojem dodawana będzie nowa zawartość. Muszę przyznać, ze całość skrywa w sobie dość spory potencjał. Też to widzicie?



“Kraina żywych została przeżarta zepsuciem. Zbliża się zawierucha, która zmieni porządek świata. Ta zawierucha to Ty: potężny Nekromanta — czarnoksiężnik, który przeciwstawia się śmierci i przewodzi legionom umarłych. Duchowni i lordowie próbują ukrywać się za wysokimi murami, ale żadna forteca nie powstrzyma Twojego gniewu” – czytamy w opisie gry na Steam.



W The Unliving gracz w wcieli się w postać nekromanty, tworząc własną armię, składającą się z podległych mu nieumarłych. W swoje szeregi włączymy pokonanych wrogów. Każda jednostka, w zależności od jej typu, posiada unikalne zdolności, a naszym zadaniem będzie ich sprytne wykorzystanie podczas walk. Starcia będą tutaj trzonem i główną atrakcją rozgrywki. Według zapewnień twórców wrogowie nie raz nas zaskoczą, a w trakcie naszych starań nie zabraknie pojedynków z epickimi bossami.