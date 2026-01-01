The Tomb Raider & Soul Reaver Remastered Bundle dostępne za 176 zł w Nintendo eShop

Nintendo eShop przygotowało atrakcyjną ofertę dla fanów klasycznych gier akcji i przygód. Pakiet The Tomb Raider & Soul Reaver Remastered Bundle można obecnie kupić za 176 zł. Promocja obejmuje rozbudowaną kolekcję kultowych tytuł ów od Crystal Dynamics, dost ępnych na Nintendo Switch oraz Switch 2. Obniżona cena jest najniższą w historii tej oferty w cyfrowym sklepie Nintendo.
The Tomb Raider & Soul Reaver Remastered Bundle – oferta w Nintendo eShop
W sk ład zestawu wchodzi sześć klasycznych odsłon serii Tomb Raider z Larą Croft oraz odświeżona duologia Legacy of Kain: Soul Reaver. To komplet najważniejszych gier, kt óre ukszta łtowały markę Crystal Dynamics w latach 90. i na początku XXI wieku.
----Tomb Raider I-VI Remastered----
Odkryj oryginalne przygody Lary Croft, pieczołowicie odrestaurowane.
Zobacz klasyczną i zremasterowaną grafikę: graj z oryginalnymi modelami wielokątnymi lub przełącz się na zremasterowaną grafikę w dowolnym momencie.
Przygoda dookoła świata: podążaj śladami Lary Croft po całym świecie i zmierz się z zabójczymi wrogami oraz niebezpiecznymi mitami.
Przeżyj najmroczniejsze przygody Lary: odkryj sekrety przeszłości Lary Croft i rzuć światło na tajemnicę jej zniknięcia.
----Legacy of Kain™ Soul Reaver 1 & 2 Remastered----
Przeżyj epicki konflikt Kaina i Raziela.
Przeżyj legendarną opowieść: wieki po tym, jak twój dawny mistrz, Kain, zdradził cię i stracił, powracasz do życia i wyruszasz na nieustępliwą wyprawę w poszukiwaniu zemsty.
Wykorzystaj moce widma: zabijaj swoich dawnych braci wampirów za pomocą pazurów, błyskawic energii telekinetycznej i elementarnego miecza widma. Stań się silniejszy, pożerając dusze swoich wrogów.
Cena pakietu wynosi obecnie 176 z . ł, a promocja obowiązuje do 8 stycznia
