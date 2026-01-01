The Tomb Raider & Soul Reaver Remastered Bundle dostępne za 176 zł w Nintendo eShop

----Tomb Raider I-VI Remastered----

Odkryj oryginalne przygody Lary Croft, pieczołowicie odrestaurowane.

Zobacz klasyczną i zremasterowaną grafikę: graj z oryginalnymi modelami wielokątnymi lub przełącz się na zremasterowaną grafikę w dowolnym momencie.

Przygoda dookoła świata: podążaj śladami Lary Croft po całym świecie i zmierz się z zabójczymi wrogami oraz niebezpiecznymi mitami.

Przeżyj najmroczniejsze przygody Lary: odkryj sekrety przeszłości Lary Croft i rzuć światło na tajemnicę jej zniknięcia.

----Legacy of Kain™ Soul Reaver 1 & 2 Remastered----

Przeżyj epicki konflikt Kaina i Raziela.

Przeżyj legendarną opowieść: wieki po tym, jak twój dawny mistrz, Kain, zdradził cię i stracił, powracasz do życia i wyruszasz na nieustępliwą wyprawę w poszukiwaniu zemsty.

Wykorzystaj moce widma: zabijaj swoich dawnych braci wampirów za pomocą pazurów, błyskawic energii telekinetycznej i elementarnego miecza widma. Stań się silniejszy, pożerając dusze swoich wrogów.