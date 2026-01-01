Zaloguj się lub Zarejestruj

The Tomb Raider & Soul Reaver Remastered Bundle dostępne za 176 zł w Nintendo eShop

Mikołaj Berlik
2026/01/01 15:00
0
0

Klasyczne przygodowe hity Crystal Dynamics w historycznie najniższej cenie.

Nintendo eShop przygotowało atrakcyjną ofertę dla fanów klasycznych gier akcji i przygód. Pakiet The Tomb Raider & Soul Reaver Remastered Bundle można obecnie kupić za 176 zł. Promocja obejmuje rozbudowaną kolekcję kultowych tytułów od Crystal Dynamics, dostępnych na Nintendo Switch oraz Switch 2. Obniżona cena jest najniższą w historii tej oferty w cyfrowym sklepie Nintendo.

The Tomb Raider & Soul Reaver Remastered Bundle

The Tomb Raider & Soul Reaver Remastered Bundle – oferta w Nintendo eShop

W skład zestawu wchodzi sześć klasycznych odsłon serii Tomb Raider z Larą Croft oraz odświeżona duologia Legacy of Kain: Soul Reaver. To komplet najważniejszych gier, które ukształtowały markę Crystal Dynamics w latach 90. i na początku XXI wieku.

----Tomb Raider I-VI Remastered----

Odkryj oryginalne przygody Lary Croft, pieczołowicie odrestaurowane.

Zobacz klasyczną i zremasterowaną grafikę: graj z oryginalnymi modelami wielokątnymi lub przełącz się na zremasterowaną grafikę w dowolnym momencie.

Przygoda dookoła świata: podążaj śladami Lary Croft po całym świecie i zmierz się z zabójczymi wrogami oraz niebezpiecznymi mitami.

Przeżyj najmroczniejsze przygody Lary: odkryj sekrety przeszłości Lary Croft i rzuć światło na tajemnicę jej zniknięcia.

----Legacy of Kain™ Soul Reaver 1 & 2 Remastered----

Przeżyj epicki konflikt Kaina i Raziela.

Przeżyj legendarną opowieść: wieki po tym, jak twój dawny mistrz, Kain, zdradził cię i stracił, powracasz do życia i wyruszasz na nieustępliwą wyprawę w poszukiwaniu zemsty.

Wykorzystaj moce widma: zabijaj swoich dawnych braci wampirów za pomocą pazurów, błyskawic energii telekinetycznej i elementarnego miecza widma. Stań się silniejszy, pożerając dusze swoich wrogów.

GramTV przedstawia:

Cena pakietu wynosi obecnie 176 zł, a promocja obowiązuje do 8 stycznia.

Tagi:

Nintendo
Nintendo Switch
promocja
Tomb Raider
remaster
promocje
Nintendo Switch 2
Tomb Raider I-III Remastered
Tomb Raider IV-VI Remastered
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112