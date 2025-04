The Swell Season zapowiadają pierwszy nowy album od 16 lat. Latem ukaże się „Forward”

The Swell Season długo kazało na siebie czekać, ale zespół w końcu wrócił do regularnego grania. Wraz z zapowiedzią nowego albumu “Forward”, do sieci trafił też najnowszy singiel „Stuck in Reverse”, którego możecie posłuchać poniżej.

The Swell Season wraca z nowym albumem i singlem

Zespół tworzą irlandzki muzyk Glen Hansard oraz czeska wokalistka i pianistka Marketa Irglova. Jak wyjaśnia Irglova: