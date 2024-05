The Smashing Machine na nowych zdjęciach. Dwayne Johnson trudny do rozpoznania w charakteryzacji

Na nowych zdjęciach widzimy, że Dwayne Johnson przeszedł ogromną metamorfozę, aby wyglądać jak Mark Kerry. Widzowie z pewnością przyzwyczaili się już do tego, że aktor nie ma włosów na głowie, więc w peruce z czarnych włosów nie przypomina samego siebie. Więcej zdjęć z planu The Smashing Machine znajdziecie w tym miejscu.

Od kilku tygodni trwają już prace na planie The Smashing Machine, czyli najbardziej ambitnej produkcji, w której Dwayne Johnson wziął kiedykolwiek udział. Niedawno studio A24 podzieliło się pierwszym oficjalnym zdjęciem z filmu, na którym mogliśmy zobaczyć aktora w pełnej charakteryzacji, upodabniającej go do Marka Kerra, legendarnego zawodnika MMA. Teraz do sieci trafiły zdjęcia bezpośrednio z planu, które pozwalają bliżej przyjrzeć się charakteryzacji aktora.

The Smashing Machine to solowy debiut reżyserski Safdiego, który do tej pory współpracował ze swoim bratem Joshem przy niezależnych hitach A24. Johnson i Safdie po raz pierwszy nawiązali współpracę przy tym projekcie w 2019 roku, ale z powodu pandemii stracili ze sobą kontakt i wstrzymali prace nad filmem. Wiele lat później Johnson i Emily Blunt rozmawiali przez telefon, gdy aktorka ujawniła, że ​​właśnie obejrzała dokument The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr z 2002 roku i zachęciła Johnsona, aby powrócić do tego projektu.

W obsadzie znaleźli się: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Lyndsey Gavin, Ryan Bader oraz Oleksandr Usyk, który przed dwoma tygodniami został niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej w boksie, wygrywając z równie niepokonanym do tej pory Tysonem Furym.

Zdjęcia do filmu potrwają do sierpnia bieżącego roku. The Smashing Machine nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.