Dwayne Johnson w roli życia. Aktor nie do poznania na pierwszym zdjęciu z nowego filmu

Dwayne Johnson po wielkiej porażce Black Adama w starym uniwersum DC, postanowił na pewien czas zrezygnować z wysokobudżetowych filmów i skupić się na rozwoju swojej kariery. Chociaż aktor ma w zanadrzu pojawić się w kontynuacji Wyprawy do dżungli, San Andreas 2, czy Szybkich i wściekłych 11, to chce rozdzielić swój czas również na mniejsze produkcje. Pierwszą z nich będzie The Smashing Machine w reżyserii Benny’ego Safdiego, twórcy Nieoszlifowanego diamentu. Wytwórnia A24 właśnie pochwaliła się pierwszym zdjęciem z filmu, które prezentuje The Rocka w jego roli.

The Smashing Machine to solowy debiut reżyserski Safdiego, który do tej pory współpracował ze swoim bratem Joshem przy niezależnych hitach A24. Johnson i Safdie po raz pierwszy nawiązali współpracę przy tym projekcie w 2019 roku, ale z powodu pandemii stracili ze sobą kontakt i wstrzymali prace nad filmem. Wiele lat później Johnson i Emily Blunt rozmawiali przez telefon, gdy aktorka ujawniła, że ​​właśnie obejrzała dokument The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr z 2002 roku i zachęciła Johnsona, aby powrócić do tego projektu.