The Sinking City Remastered za darmo dla posiadaczy oryginału. Niespodziewana premiera od Frogwares

Oryginalne The Sinking City, wydane w czerwcu 2019 roku i stworzone na silniku Unreal Engine 4, zostało gruntownie przebudowane na nowszym Unreal Engine 5. Główne usprawnienia obejmują wzbogacenie lokacji o dodatkowe szczegóły i obiekty czy podniesienie jakości tekstur do 4K. Wprowadzono także tryb fotograficzny, wsparcie dla technologii takich jak DLSS, FSR i TSR czy różnorodne zmiany w rozgrywce oraz pewne funkcje ułatwień dostępu.

Udostępnienie odświeżonej wersji było częścią szerszych działań studia. The Sinking City Remastered zostało po raz pierwszy ogłoszone w marcu 2025 roku jako element kampanii crowdfundingowej na platformie Kickstarter, poświęconej planowanej kontynuacji gry – The Sinking City 2. Kampania zbiórki funduszy na sequel zakończyła się na początku kwietnia i okazała się ogromnym sukcesem.

Planujemy zrobić wielkie rzeczy z marką The Sinking City, zaczynając od kontynuacji, a potem idąc jeszcze dalej. Po naszych dość dobrze znanych zmaganiach z oryginalną grą, to niesamowite uczucie, że ten pozytywny moment staje się częścią pokręconej historii tego tytułu – i że to właśnie my w pełni o nim decydujemy. Udostępnienie gry za darmo wszystkim naszym dotychczasowym fanom to nasz sposób na okazanie wdzięczności za ich wsparcie przez cały ten czas, na dobre i na złe. – przekazał Sergiy Oganesyan z Frogwares.