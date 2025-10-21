The Sims Mobile kończy żywot. EA ogłasza zamknięcie serwerów po ponad siedmiu latach

EA dziękuje graczom i szykuje pożegnalne wydarzenia.

Jak wynika z najnowszych doniesień od Electronic Arts, The Sims Mobile nie będzie dłużej funkcjonować. Gra była dostępna dla użytkowników urządzeń mobilnych przez ponad siedem lat. Po wyznaczonej dacie tytuł przestanie być dostępny dla wszystkich graczy. The Sims Mobile znika ze sklepów i kończy działalność. Znamy datę ostatecznego zamknięcia Twórcy ogłosili harmonogram nadchodzących tygodni, w którym zaplanowano serię ograniczonych czasowo wydarzeń mających uświetnić zamknięcie gry i pomóc graczom w wykorzystaniu ostatnich chwil. Ważnym, wcześniejszym krokiem, było usunięcie The Sims Mobile ze sklepów z aplikacjami. Osoby posiadające aplikację będą miały dostęp do gry do 20 stycznia 2026 roku.

Na początku chcemy Wam podziękować. Społeczność The Sims Mobile, a także cała społeczność The Sims, pełna jest kreatywności, życzliwości i wyobraźni. Nieustannie zachwycaliście nas swoimi historiami, budowlami i Simami. Jesteśmy dumni, że mogliśmy przeżyć tę podróż razem z Wami, a w ramach wdzięczności przygotowaliśmy kilka niespodzianek na finałowy rozdział The Sims Mobile. Zmiany dla obecnych użytkowników nastąpią wraz z wdrożeniem ostatecznej aktualizacji. Jest ona możliwa do pobrania ze sklepów Apple App Store oraz Google Play Store od 20 października 2025 roku. Zespół Electronic Arts potwierdził, że od momentu udostępnienia tej ostatniej aktualizacji, gracze zostaną pozbawieni możliwości nabywania nowych pakietów oraz wydawania prawdziwych pieniędzy w ramach The Sims Mobile. Gracze, którzy posiadają już wirtualne waluty, takie jak SimCash, Simoleony czy Bilety, nadal będą mogli z nich korzystać, jednak tylko do momentu ostatecznego zamknięcia serwerów, które przypada na 20 stycznia 2026 roku.

W celu ułatwienia graczom maksymalnego wykorzystania pozostałego czasu zabawy, finalna aktualizacja wprowadzi specjalny, znaczący dodatek. Wszyscy użytkownicy otrzymają nielimitowaną energię. Ma to sprawić, że ukończenie projektów oraz czerpanie radości z ostatnich miesięcy rozgrywki stanie się znacznie prostsze. Dodatkowo odblokowane zostały wszystkie elementy trybu budowania i tworzenia Sima. W sekcji najczęściej zadawanych pytań dotyczących zakończenia działalności jasno zaznaczono, że wszelkie pozostałe waluty w grze, niezależnie od metody ich pozyskania, nie podlegają zwrotowi finansowemu. Dlatego też, jeśli użytkownicy zainwestowali środki w The Sims Mobile i posiadają na swoich kontach niewydaną walutę, teraz jest najwyższy czas, aby ją skonsumować, zanim aplikacja stanie się trwale niedostępna.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl.




