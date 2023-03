The Sims 4 z pierwszym DLC wyłącznie na konsolach. Cicha premiera

Wincenty Wawrzyniak 2 0

Posiadacze konsol otrzymali darmowy zestaw piżamowy do gry The Sims 4. Problem w tym, że nie otrzymali go już gracze pecetowi.

Do 29 marca dla wszystkich subskrybentów EA Play oraz Xbox Game Pass posiadających grę The Sims 4 na konsolach PlayStation oraz Xbox dostępny jest do odebrania za darmo Zestaw piżamowy “Nocka”. Nietrudno się jednak domyślić, że wywołał on spore zamieszanie wśród fanów , ponieważ jest to pierwszy taki przypadek dodatku, który jest dostępny wyłącznie na konsolach. Dodatkowo jest to część subskrypcji EA Play. The Sims 4 z pierwszym dodatkiem wyłącznie na konsole Więc nowa bielizna nocna, która wyciekła, jest częścią subskrypcji EA Play, co moim zdaniem jest po prostu obrzydliwe. Zapłaciłem około 1000 funtów za tę grę i posiadanie “darmowej” zawartości zamkniętej za paywallem jest nie w porządku. To jedyny produkt EA Play, który mi się podoba i za co ja mam płacić 5 funtów miesięcznie? Za kilka przemalowanych ubrań. EA podjęło dużo złych decyzji, ale to musi być jedna z najgorszych. Jako gracz pecetowy, mający dostęp do modów, mogę skorzystać z Sims Studio i zmienić tę decyzję, ale nasi konsolowi bracia nie mają tyle szczęścia – pomijając fakt, że zostali już oszukani ze zmianami trybu budowania. Wiem, że nie zrobił tego zespół The Sims, ale jakiś dyrektor wykonawczy pracujący dla EA. Kilka minut na Twitterze pokazuje, jak silna jest opinia publiczna, biorąc pod uwagę, jak duży jest sprzeciw. Mam nadzieję, że możecie to odwrócić, dziękuję. ( gooochyeee, forum The Sims

Nie musieliśmy długo czekać na odpowiedź twórców: Cześć wszystkim, W tym momencie zestaw jest ekskluzywnym prezentem dla naszych konsolowych graczy, którzy posiadają subskrypcję EA Play. Rozumiem, że dla części z Was może to być frustrujące i przekazałem Wasze reakcje osobom z góry. (EA_Cade, menedżer do spraw społeczności The Sims)

GramTV przedstawia: