The Sacred Pools – odnalazł się zaginiony thriller erotyczny autorstwa firmy Sega

The Sacred Pools miało zadebiutować na rynku w 1997 roku. Sega zdecydowała się jednak anulować projekt po kiepskim przyjęciu go przez prasę podczas E3 w 1996 roku. Ekipa portalu gamingalexandria.com dokopała się do grywalnych prototypów, przeznaczonych na PC oraz konsole Saturn i PlayStation. Za pośrednictwem ich strony możecie pobrać grę, choć z pewnością jej uruchomienie nie będzie łatwą przeprawą.

Prototypy The Sacred Pools znalezione i udostępnione

The Sacred Pools było projektem autorstwa SegaSoft. Gra stworzona została z użyciem technologii VNRS (Virtual Navigation in Real Space), co miało zagwarantować dodatkowe doznania podczas rozgrywki i tym samym przełożyć się na jej realizm. Jako ciekawostkę możemy dodać, że według doniesień produkcja posiadała ogromny jak na tamte czasy budżet, bo aż 3 miliony dolarów.



Poniżej możecie obejrzeć trailer, który z pewnością zdradzi Wam, z jakiego rodzaju produkcją mamy tutaj do czynienia.