The Rogue Prince of Persia opuści Early Access latem 2025 roku

Podczas PC Gaming Show 2025 studio Evil Empire zapowiedziało, że The Rogue Prince of Persia opuści Steam Early Access jeszcze tego lata. Pełna wersja gry zadebiutuje w sierpniu i przyniesie ze sobą ostatni rozdział przygody Księcia.

The Rogue Prince of Persia – czego się spodziewać po wersji 1.0?

Wraz z aktualizacją 1.0 w The Rogue Prince of Persia zobaczymy kompletną kampanię fabularną, w tym nowe biomy, przeciwników i finałowego bossa. Twórcy zapowiadają także świeże uzbrojenie oraz dodatkową zawartość rozszerzającą możliwości tej dynamicznej platformówki 2D. Produkcja była wcześniej chwalona za płynny system walki i oprawę wizualną inspirowaną klasyką marki Prince of Persia.