The Relic - The First Guardian to coś dla fanów soulslike'ów. Zobacz gameplay!

O The Relic - The First Guardian mogliście usłyszeć już wcześniej, kiedy gra znana była pod tytułem Project Relic. Jest to propozycja od południowokoreańskiego studia Project Cloud Games. Jeśli lubicie mroczne produkcje w klimatach soulslike, powinniście koniecznie zainteresować się tym projektem. Deweloperzy przygotowali obszerne wideo, na którym prezentują swoją grę.

The Relic - The First Guardian stawia na akcję i efektowne walki

W The Relic - The First Guardian gracz wcieli się w postać tytułowego strażnika, który wyruszy w niebezpieczną podróż mającą na celu ocalenie świata. Żeby tego dokonać konieczne będzie znalezienie wszystkich fragmentów potężnego artefaktu. Trzeba przyznać, że fabuła produkcji od koreańskiego studia prezentuje się dość sztampowo. Miejmy jednak nadzieję, że narracja i sposób w jaki będzie opowiadana ta historia, pozytywnie nas zaskoczą.



Wszystko wskazuje jednak na to, że główną atrakcją gry będą epickie pojedynki z różnorodnymi kreaturami. Spoglądając na gameplay z The Relic - The First Guardian naprawdę ciężko pozbyć się skojarzeń z grami od legendarnego FromSoftware. Pozostaje wyłącznie liczyć na to, że system walki będzie równie dopracowany i satysfakcjonujący.



Nie poznaliśmy jeszcze dokładnej daty premiery The Relic - The First Guardian, ale według wstępnych przewidywań gra powinna zadebiutować na rynku na początku 2025 roku. Produkcja tworzona jest z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.