The Rasmus wydaje długo wyczekiwany album "Weirdo". Posłuchajcie singla o tym samym tytule

Fiński zespół The Rasmus wraca z nowym albumem “Weirdo”. Możecie posłuchać energicznego singla promującego krążek.

Po niemal roku od premiery singla “Rest In Pieces” fińska grupa The Rasmus zaprezentowała dziś swój 11 album studyjny zatytułowany “Weirdo”. To pierwsze wydawnictwo zespołu dla wytwórni Better Noise Music i Playground Music. The Rasmus wydaje nowy album “Weirdo” “Weirdo” łączy mroczne, charakterystyczne dla siebie brzmienia z nowoczesnym popem i stadionowym rockiem. Wokalista The Rasmus, Lauri Ylonen powiedział:

Pocieszające jest to, że nasz jedenasty album niesie właściwie ten sam przekaz, co debiut z 1996 roku, aby bronić i doceniać tych, którzy różnią się od reszty i są dumni z tego, kim są. To była nasza filozofia od początku. Ylonen podkreśla, że określenie “weirdo” (dziwak) stało się dla niego źródłem pewności siebie: Zawsze czułem się outsiderem. Kiedyś nazywano mnie dziwakiem, odludkiem, freakiem i to mnie złościło. Teraz widzę w tym siłę. Ludzie się nas boją, bo potrafimy tworzyć coś nowego i zmieniać przyszłość. My, dziwacy, jednoczymy się.

GramTV przedstawia:

Tytułowy utwór “Weirdo” powstał we współpracy z wokalistą The Funeral Portrait, Lee Jenningsem, który również pojawia się w klipie. Przed premierą albumu ukazały się już single “Love Is A Bitch”, “Break These Chains”, “Creatures of Chaos” oraz “Rest In Pieces”, z których każdy zgromadził setki tysięcy wyświetleń na YouTube. Nad materiałem pracowali m.in. Lauri Ylonen, Desmond Child (Bon Jovi, Alice Cooper) i Marti Fredriksen (Aerosmith, Ozzy Osbourne). Płyta była nagrywana w Finlandii i Nashville, a nad miksami pracowali producenci związani z zespołami takimi jak Nickelback, Panic! At The Disco czy Shinedown. W lipcu zespół wystąpił jako headliner na ukraińskim Atlas Festival, będąc jedynym zagranicznym artystą w line-upie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 110 tys. osób, a koncert pozwolił zebrać 2,5 mln dolarów na wsparcie obrony powietrznej Ukrainy. Grupa już szykuje się do światowej trasy Weirdo Tour 2025, która obejmie także Europę (wrzesień–grudzień 2025). Daty koncertów na 2026 rok są już potwierdzane. Posłuchajcie singla “Weirdo”: