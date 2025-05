The Precinct z planem dalszego rozwoju. Twórcy reagują na opinie społeczności

Kilka dni temu na rynek trafiło The Precinct. Policyjny sandbox spotkał się z ciepłym odbiorem ze strony użytkowników Steama – obecnie oceny klasyfikowane są jako „bardzo pozytywne”. Zespół z zadowoleniem przyjął liczne pozytywne komentarze, ale równie cenne okazały się szczegółowe raporty o błędach oraz konstruktywny feedback dotyczący rozgrywki. Fallen Tree Games zapewnia , że wszystkie te informacje są analizowane i brane pod uwagę przy planowaniu dalszego rozwoju gry.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wszystkich pozytywnych komentarzy, które otrzymaliśmy, oraz przydatnych zgłoszeń błędów i opinii, które nam przesłaliście. Chcemy was zapewnić, że choć nie odpowiadamy na każdą recenzję czy zgłoszenie, to zapoznajemy się z nimi wszystkimi i uwzględniamy je w naszych przyszłych planach.

Deweloperzy określili swoje krótkoterminowe cele, które koncentrują się na eliminacji kluczowych problemów zgłoszonych przez społeczność. Równolegle prowadzone są prace nad poprawkami Quality of Life, które również uwzględniają sugestie płynące od graczy.

Ważnym elementem nadchodzących aktualizacji będzie zbalansowanie poziomu przestępczości w wirtualnym mieście Averno. Twórcy zauważyli, że obecna skala przestępczości jest zbyt wysoka i choć miasto ma być niebezpieczne, dążą do tego, aby rozgrywka była bardziej realistyczna. Planowane są także usprawnienia w zachowaniu sztucznej inteligencji oraz poprawki dotyczące jednostek eskortujących.

Po zrealizowaniu tych podstawowych poprawek, studio skieruje swoją uwagę na cele średnio- i długoterminowe. Fallen Tree Games aktywnie zbiera sugestie od graczy, aby zdecydować, jakie dodatkowe funkcje i zawartość zostaną wprowadzone do gry w przyszłości. Twórcy deklarują zobowiązanie do wzbogacania The Precinct o nową zawartość, choć tajemnicą pozostaje, czego dokładnie mogą spodziewać się gracze.