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The Pokemon Company rozdaje darmowe karty Pokemon. Trzeba się jednak pospieszyć

Mikołaj Berlik
2026/08/03 12:30
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Otrzymaliśmy prezenty do odebrania.

Gracze Pokemon TCG Live mogą odebrać kolejne darmowe nagrody. Twórcy udostępnili nowy kod promocyjny, dzięki któremu można zdobyć dwie karty z pełną ilustracją z najnowszego rozszerzenia Pitch Black oraz dodatkowy booster. Oferta jest jednak ograniczona czasowo.

Pokemon TCG Live
Pokemon TCG Live

Pokemon TCG Live – dwie karty i darmowy booster za jeden kod

W ramach akcji promocyjnej wystarczy wpisać kod ENDLESSNIGHT26. Po jego aktywowaniu gracze otrzymają: fullart kartę Mega Zeraora ex (Ultra Rare), fullart kartę Mega Excadrill ex (Ultra Rare), a także 1 pakiet kart z dodatku Pitch Black. Kod można wykorzystać do 16 września 2026 roku do godz. 19:00 czasu polskiego.

Wczytywanie ramki mediów.

Obie rozdawane karty należą do najmocniejszych propozycji z dodatku Pitch Black. Mega Zeraora ex potrafi zadawać ogromne obrażenia dzięki atakowi, którego siła rośnie wraz z liczbą dołączonych Energii Błyskawicznych. Z kolei Mega Excadrill ex może wyprowadzić atak o sile aż 330 obrażeń, jeśli zostaną spełnione odpowiednie wymagania dotyczące Energii. Darmowy booster daje natomiast szansę na zdobycie jednych z najrzadszych kart z rozszerzenia, w tym specjalnych wersji Mega Darkrai ex, Mega Chandelure ex czy Mega Zeraora ex.

GramTV przedstawia:

Rozszerzenie Pitch Black przygotowuje graczy na jedną z największych premier tego roku w Pokemon TCG. Już na początku września zadebiutuje dodatek 30th Celebration, przygotowany z okazji 30-lecia serii.

Nowe rozszerzenie zaoferuje nie tylko reprinty kultowych kart z historii Pokemon TCG, ale także zupełnie nową rzadkość Futuristic Rare, która zadebiutuje wraz ze specjalnymi kartami Mew i Mewtwo.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-tcg-live-free-pitch-black-cards/

Tagi:

News
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pokemony
The Pokemon Company
Pokemon Trading Card Game
The Pokémon Company
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112