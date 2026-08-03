The Pokemon Company rozdaje darmowe karty Pokemon. Trzeba się jednak pospieszyć

Gracze Pokemon TCG Live mogą odebrać kolejne darmowe nagrody. Twórcy udostępnili nowy kod promocyjny, dzięki któremu można zdobyć dwie karty z pełną ilustracją z najnowszego rozszerzenia Pitch Black oraz dodatkowy booster. Oferta jest jednak ograniczona czasowo.

Pokemon TCG Live – dwie karty i darmowy booster za jeden kod

W ramach akcji promocyjnej wystarczy wpisać kod ENDLESSNIGHT26. Po jego aktywowaniu gracze otrzymają: fullart kartę Mega Zeraora ex (Ultra Rare), fullart kartę Mega Excadrill ex (Ultra Rare), a także 1 pakiet kart z dodatku Pitch Black. Kod można wykorzystać do 16 września 2026 roku do godz. 19:00 czasu polskiego.

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