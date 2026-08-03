The Pokemon Company rozdaje darmowe karty Pokemon. Trzeba się jednak pospieszyć

Gracze Pokemon TCG Live mogą odebrać kolejne darmowe nagrody. Twórcy udostępnili nowy kod promocyjny, dzięki któremu można zdobyć dwie karty z pełną ilustracją z najnowszego rozszerzenia Pitch Black oraz dodatkowy booster. Oferta jest jednak ograniczona czasowo.
Pokemon TCG Live – dwie karty i darmowy booster za jeden kod
W ramach akcji promocyjnej wystarczy wpisać kod ENDLESSNIGHT26. Po jego aktywowaniu gracze otrzymają: fullart kartę Mega Zeraora ex (Ultra Rare), fullart kartę Mega Excadrill ex (Ultra Rare), a także 1 pakiet kart z dodatku Pitch Black. Kod można wykorzystać do 16 września 2026 roku do godz. 19:00 czasu polskiego.
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Obie rozdawane karty należą do najmocniejszych propozycji z dodatku Pitch Black. Mega Zeraora ex potrafi zadawać ogromne obrażenia dzięki atakowi, którego siła rośnie wraz z liczbą dołączonych Energii Błyskawicznych. Z kolei Mega Excadrill ex może wyprowadzić atak o sile aż 330 obrażeń, jeśli zostaną spełnione odpowiednie wymagania dotyczące Energii. Darmowy booster daje natomiast szansę na zdobycie jednych z najrzadszych kart z rozszerzenia, w tym specjalnych wersji Mega Darkrai ex, Mega Chandelure ex czy Mega Zeraora ex.
GramTV przedstawia:
Rozszerzenie Pitch Black przygotowuje graczy na jedną z największych premier tego roku w Pokemon TCG. Już na początku września zadebiutuje dodatek 30th Celebration, przygotowany z okazji 30-lecia serii.
Nowe rozszerzenie zaoferuje nie tylko reprinty kultowych kart z historii Pokemon TCG, ale także zupełnie nową rzadkość Futuristic Rare, która zadebiutuje wraz ze specjalnymi kartami Mew i Mewtwo.
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