The Paper w pierwszym zwiastunie. Będzie sukces na miarę The Office?

Spin-off popularnego Biura doczekał się zwiastuna. W serialu występuje też jedna z gwiazd The Office.

Twórcy kultowego serialu The Office powracają z nowym projektem. The Paper to mockumentary, który przenosi widzów z biura firmy papierniczej do redakcji podupadającej gazety na Środkowym Zachodzie. Premiera pierwszych czterech odcinków odbędzie się 4 września na platformie Peacock, a teraz platforma podzieliła się pierwszym zwiastunem serialu.

The Paper – pierwszy zwiastun spin-offu The Office

W The Paper zobaczymy znaną twarz z oryginalnej produkcji NBC. Oscar Nuñez ponownie wcieli się w postać Oscara Martineza, tym razem jako pracownika lokalnego dziennika Toledo Truth Teller. Głównym bohaterem nowej historii jest ambitny dziennikarz Ned Sampson, grany przez Domhnalla Gleesona, który obejmuje stanowisko redaktora naczelnego i próbuje tchnąć nowe życie w upadającą redakcję, dzielącą biuro z... firmą produkującą papier toaletowy.