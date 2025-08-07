Zaloguj się lub Zarejestruj

The Paper w pierwszym zwiastunie. Będzie sukces na miarę The Office?

Radosław Krajewski
2025/08/07 17:15
Spin-off popularnego Biura doczekał się zwiastuna. W serialu występuje też jedna z gwiazd The Office.

Twórcy kultowego serialu The Office powracają z nowym projektem. The Paper to mockumentary, który przenosi widzów z biura firmy papierniczej do redakcji podupadającej gazety na Środkowym Zachodzie. Premiera pierwszych czterech odcinków odbędzie się 4 września na platformie Peacock, a teraz platforma podzieliła się pierwszym zwiastunem serialu.

W The Paper zobaczymy znaną twarz z oryginalnej produkcji NBC. Oscar Nuñez ponownie wcieli się w postać Oscara Martineza, tym razem jako pracownika lokalnego dziennika Toledo Truth Teller. Głównym bohaterem nowej historii jest ambitny dziennikarz Ned Sampson, grany przez Domhnalla Gleesona, który obejmuje stanowisko redaktora naczelnego i próbuje tchnąć nowe życie w upadającą redakcję, dzielącą biuro z... firmą produkującą papier toaletowy.

Sampson musi zmierzyć się z cięciami budżetowymi i zmotywować zespół niekonwencjonalnych dziennikarzy, których grają m.in.: Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key oraz Nuñez. W rolach gościnnych pojawią się Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson i Nancy Lenehan.

Za stworzenie The Paper odpowiadają Greg Daniels, współtwórca The Office, oraz Michael Koman, znany z Nathan for You. Obaj pełnią funkcje showrunnerów, producentów wykonawczych i scenarzystów. Wśród producentów znaleźli się także Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman i Banijay Americas. Serial powstał w Universal Television, należącym do Universal Studio Group.

Przypomnijmy, że polska data premiery The Paper nie jest jeszcze znana.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/the-paper-trailer-the-office-spinoff-1236480984/

