The Outer Worlds z nową wersją na PC, PS5 i XSX – zdradza agencja w Tajwanie

Pod koniec ubiegłego roku do sieci trafiły informacje, które sugerowały, że prace nad The Outer Worlds 2 rozpoczęły się jeszcze przed premierą pierwszej części. Tymczasem wiele wskazuje na to, że wspomniana produkcja studia Obsidian Entertainment doczeka się wkrótce nowego wydania. Klasyfikację ze strony tajwańskiej agencji ratingowej otrzymało bowiem The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S

Zgodnie z informacjami odnalezionymi w bazie danych tajwańskiej agencji zajmującej się ocenianiem zawartości produktów zmierzających na tamtejszy rynek, The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niestety nie otrzymaliśmy żadnych szczegółów na temat wspomnianej wersji. Niewykluczone jednak, że nowe wydanie będzie zawierać wszystkie rozszerzenia fabularne, których doczekała się produkcja studia Obsidian Entertainment.



Warto wspomnieć, że The Outer Worlds już w marcu ubiegłego roku doczekało się aktualizacji, dzięki której użytkownicy konsol PlayStation 5 i Xbox Series X otrzymali możliwość zabawy w 60 klatkach na sekundę. Czy The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition wprowadzi jeszcze jakieś ulepszenia na sprzętach obecnej generacji? Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na oficjalną zapowiedź.



Na koniec przypomnijmy, że The Outer Worlds zadebiutowało na rynku w październiku 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W czerwcu 2020 roku produkcja studia Obsidian Entertainment trafiła również na Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to serdecznie zapraszamy do lektury: Mały kociołek z klasykami – recenzja The Outer Worlds.