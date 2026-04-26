Kultowe Simsy taniej na Steamie. The Sims 1 i 2 kuszą promocją

Na platformie Steam dość regularnie kolejne gry są do zgarnięcia w promocyjnych cenach. Tak jak i tym razem.

W tym wypadku mowa o legendarnych Simsach. Seria The Sims zadebiutowała w 2000 roku i do dziś doczekała się czterech odsłon oraz ogromnej liczby większych lub mniejszych rozszerzeń. Założenia rozgrywki są proste, bo chodzi o typową zabawę w życie. Mamy swoich Simów, których staramy się poprowadzić od dzieciństwa aż do później starości, spełniając ich potrzeby i aspiracje. Produkcja stworzona przez Willa Wrighta obecnie ma już status kultowej i wychowało się na niej kilka pokoleń graczy. Tym bardziej warto zwrócić uwagę, że dwie pierwsze odsłony cyklu są do wyrwania w okazyjnej cenie na Steamie. Szczegóły promocji znajdziecie poniżej.

Gry, które znasz i kochasz – teraz na systemach Windows 10 i 11. W The Sims stworzysz całą okolicę zamieszkaną przez Simów, a następnie pokierujesz ich życiem – na dobre i na złe. Pomóż im odnosić zawodowe sukcesy, zawierać znajomości i szukać miłości lub przyglądaj się narastającemu chaosowi wywołanemu przez Twoje wybory! Nieograniczone opcje rozgrywki pozwolą Ci samodzielnie ustanawiać cele dla swoich Simów i zarządzać ich losami. Jak by nie było, to Twoje sąsiedztwo, więc każdy musi Ci się podporządkować. A to, czy Twoich Simów czeka dostatek, czy nieszczęście, zależy tylko od Ciebie. W The Sims 2 pokierujesz poczynaniami swoich Simów, a także nadasz im wyjątkowe cechy w każdym kolejnym pokoleniu. Zdecyduj, co będzie dla nich najważniejsze: popularność, pieniądze, rodzina, romanse, a może wiedza? Zapewnij im długie i pomyślne życie albo spraw, że legnie ono w gruzach. Stawiaj Simów w skrajnych sytuacjach, takich jak ślub z kosmitą, praca nad wiekopomną powieścią albo nawet spotkanie z duchem. Puść wodze fantazji w trybie Stwórz Sima oraz podczas budowania i filmowania perypetii swoich Simów. Dobrze przemyśl ich charakter, pomóż im spełnić marzenia albo doprowadzaj ich do ostateczności. Jak potoczą się ich losy, gdy to Ty przejmiesz nad nimi kontrolę?

Sims i Sims 2 w promocji na Steamie

Do zgarnięcia jest m.in. The Sims: 25-lecie Zestaw, który znajdziemy pod tym adresem w cenie 92,32 zł. Jeżeli jednak nie potrzebujecie obu odsłon, możecie kupić jedną z nich. Tutaj za 53,94 zł do wyrwania jest The Sims Kolekcja Tradycyjna, tutaj zaś za 77,94 zł The Sims 2 Kolekcja Tradycyjna. Niemniej czas na to, by załapać się na tę promocyjną ofertę, jest tylko do 7 maja.