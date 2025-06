The Outer Worlds 2 porzuci klimat pierwszej części? Twórcy mają postawić na zupełnie inne motywy

W The Outer Worlds 2 szykują się istotne zmiany w tonie opowieści. Obsidian Entertainment planuje odejście od nadmiaru komediowych elementów, które zdaniem części graczy nie pasowały do ponurej wizji przedstawionego świata.

The Outer Worlds 2 – mniej żartów, więcej ponurej atmosfery

Reżyser The Outer Worlds 2 Brandon Adler w rozmowie z PC Gamer przyznał, że pierwsza część potrafiła być „jednostajna” pod względem stylu pisania i humoru. „Chcę dać graczom coś nowego, by nie czuli, że znów powtarzamy te same żarty, te same pomysły i tematy” – powiedział. Z tego względu kontynuacja ma zaoferować więcej różnorodności i bardziej wyważony ton.