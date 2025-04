The Outer Worlds 2 bez skalowania poziomu wrogów. Obsidian ujawnia szczegóły systemu walki w nadchodzącym RPG

W rozmowie z IGN First projektant walki w The Outer Worlds 2, Rob Donovan, wyjaśnił, że wrogowie w grze nie będą dostosowywać się do poziomu gracza. Zamiast tego każdy rodzaj przeciwników otrzyma stałe statystyki, w tym zdrowie, obrażenia i redukcję obrażeń. Wrogowie podzieleni zostaną na poziomy, a potężniejsze typy będzie można napotkać już na początku gry.

Obsidian Entertainment szykuje duże zmiany w The Outer Worlds 2. Oprócz przebudowy systemu umiejętności i wprowadzenia nowych cech postaci, studio zdecydowało się całkowicie zrezygnować ze skalowania poziomu wrogów. Jest to kolejny element, który będzie funkcjonował znacznie inaczej, niż w “jedynce”.

Brak skalowania ma zachęcać graczy The Outer Worlds 2 do powrotu do trudniejszych lokacji. „Mamy nadzieję, że gracz zdobędzie odpowiedni ekwipunek, umiejętności i perki, by później powrócić i pokonać wrogów, którzy wcześniej stanowili wyzwanie” – tłumaczy Donovan. Twórcy liczą też na to, że takie starcia przyniosą lepszy łup w późniejszych etapach rozgrywki.