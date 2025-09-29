The Oregon Trail w rekordowo niskiej cenie. Promocja w Nintendo eShop

The Oregon Trail można kupić teraz za 47,99 zł, co oznacza 60% zniżki względem standardowej ceny. Oferta jest ograniczona czasowo i obowiązuje do 13 października, więc zainteresowani mają kilka dni na skorzystanie z promocji.
The Oregon Trail to odświeżona wersja kultowej gry edukacyjnej, w której gracze prowadzą grupę pionierów przez niebezpieczną trasę do Oregonu. W trakcie wyprawy trzeba dbać o zapasy, zdrowie członków drużyny i podejmować strategiczne decyzje, które zadecydują o przetrwaniu.
Zagraj w The Oregon Trail™ jak nigdy dotąd! Współczesna wersja wyprawy do Oregonu i oficjalna kontynuacja kultowego klasyku w pełni zanurzy cię w epickich wyprawach, od wiernych realiom historycznym po totalnie ekstremalne. Przetrwaj zamiecie, złamane kończyny, ugryzienia węży, wyczerpanie, głód i budzącą grozę dyzenterię – to wszystko to nie przelewki. Jednocześnie przemierzaj nieokiełznane pogranicze i doprowadź swoją grupę do nowego życia w Oregonie, zanim zapadnie zima.
ZAWSZE NOWA PRZYGODA
• Stwórz swoją grupę z różnych klas – każda ma własne przedmioty startowe, umiejętności i osobowości. Dzięki temu każda wyprawa do Oregonu jest wyjątkowa.
• Przetrwaj setki losowych wydarzeń, w trakcie których twoje wybory wpłyną na los podróżników. Na całość wpływają też ich wyjątkowe umiejętności i cechy.
• Pamiętaj dbać o swoją grupę, wóz i woły, aby nie stały się ofiarami na szlaku.
