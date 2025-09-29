The Oregon Trail w rekordowo niskiej cenie. Promocja w Nintendo eShop

The Oregon Trail trafił na dużą promocję w sklepie Nintendo. Produkcja dostępna jest w historycznie najniższej cenie, co może zachęcić nowych graczy do wypróbowania klasycznej podróży pionierów.

The Oregon Trail – oferta w Nintendo eShop

The Oregon Trail można kupić teraz za 47,99 zł, co oznacza 60% zniżki względem standardowej ceny. Oferta jest ograniczona czasowo i obowiązuje do 13 października, więc zainteresowani mają kilka dni na skorzystanie z promocji.