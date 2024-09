The Office PL powraca z 4. sezonem. Pierwszy plakat zdradza datę premiery

Polska wersja oprócz amerykańskiej jest najdłużej emitowanym formatem THE OFFICE, co jest niezwykłym sukcesem. Widzowie pokochali tych bohaterów oraz to, że nie kopiujemy zachodnich żartów, tylko odpowiednio przenieśliśmy dowcipy i odniesienia na polski grunt. Dlatego fani czują, że ta satyra jest im tak bliska i wcale nie tak odległa od rzeczywistości – powiedziała Dorota Kośmicka, producentka kreatywna Jake Vision DGA.