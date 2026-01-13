Zaloguj się lub Zarejestruj

The Occultist otwiera swoją mroczną historię. Gra do sprawdzenia za darmo

Patrycja Pietrowska
2026/01/13 17:00
Mroczna sprawa otwiera się podczas Steam Detective Fest.

Podczas wydarzenia Steam Detective Fest udostępniono nowe demo gry The Occultist, nad którą pracuje studio DALOAR we współpracy z wydawcą Daedalic Entertainment. Produkcja pozwala wcielić się w Alana Rebela, badacza zjawisk paranormalnych, którego dochodzenie szybko przeradza się w koszmar pełen niepokojących symboli, brutalnych śladów i bytów. Demo jest już dostępne dla użytkowników platformy Steam i umożliwia zapoznanie się z pierwszym rozdziałem gry.

Steam Detective Fest przynosi demo The Occultist

Udostępniona wersja demonstracyjna przenosi graczy do odizolowanego, nawiedzonego obszaru, gdzie każde miejsce sprawia wrażenie obserwowanego, a każda znaleziona poszlaka ma znaczenie. Rozgrywka koncentruje się na eksploracji oraz analizie otoczenia, w którym nic nie jest przypadkowe.

Kluczowym narzędziem protagonisty jest wahadło, pozwalające wykrywać ukryte wskazówki, zakrwawione ślady oraz obiekty związane z okultyzmem. Stopniowo prowadzone śledztwo odsłania kolejne fragmenty mrocznej tajemnicy. Początkowo spokojna, metodyczna eksploracja z czasem ustępuje miejsca narastającemu napięciu i psychologicznemu horrorowi.

W grze The Occultist badacz zjawisk paranormalnych, Alan Rebels, udaje się na tajemniczą wyspę GodStone, aby zbadać przyczynę nagłego zniknięcia swojego ojca. Choć w ciągu lat wielokrotnie wspominał on o wyspie, Alan wie tylko, że ojciec urodził się tam i spędził wczesne lata swojego życia. – czytamy w opisie gry.

Wersja demonstracyjna jest dostępna w ramach Steam Detective Fest w wielu wersjach językowych, w tym również po polsku. Pełna edycja The Occultist ma zadebiutować w drugim kwartale 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.gamespress.com/pl/The-Occultist-Opens-Its-Haunting-Case-During-Steam-Detective-Fest

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

