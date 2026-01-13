The Occultist otwiera swoją mroczną historię. Gra do sprawdzenia za darmo

Mroczna sprawa otwiera się podczas Steam Detective Fest.
Podczas wydarzenia Steam Detective Fest udostępniono nowe demo gry The Occultist, nad którą pracuje studio DALOAR we współpracy z wydawcą Daedalic Entertainment. Produkcja pozwala wcielić się w Alana Rebela, badacza zjawisk paranormalnych, którego dochodzenie szybko przeradza się w koszmar pełen niepokojących symboli, brutalnych śladów i bytów. Demo jest już dostępne dla użytkowników platformy Steam i umożliwia zapoznanie się z pierwszym rozdziałem gry.
Steam Detective Fest przynosi demo The Occultist
Udostępniona wersja demonstracyjna przenosi graczy do odizolowanego, nawiedzonego obszaru, gdzie każde miejsce sprawia wrażenie obserwowanego, a każda znaleziona poszlaka ma znaczenie. Rozgrywka koncentruje się na eksploracji oraz analizie otoczenia, w którym nic nie jest przypadkowe.
Kluczowym narzędziem protagonisty jest wahadło, pozwalające wykrywać ukryte wskazówki, zakrwawione ślady oraz obiekty związane z okultyzmem. Stopniowo prowadzone śledztwo odsłania kolejne fragmenty mrocznej tajemnicy. Początkowo spokojna, metodyczna eksploracja z czasem ustępuje miejsca narastającemu napięciu i psychologicznemu horrorowi.
W grze The Occultist badacz zjawisk paranormalnych, Alan Rebels, udaje się na tajemniczą wyspę GodStone, aby zbadać przyczynę nagłego zniknięcia swojego ojca. Choć w ciągu lat wielokrotnie wspominał on o wyspie, Alan wie tylko, że ojciec urodził się tam i spędził wczesne lata swojego życia. – czytamy w opisie gry.
Wersja demonstracyjna jest dostępna w ramach Steam Detective Fest w wielu wersjach językowych, w tym również po polsku. Pełna edycja The Occultist ma zadebiutować w drugim kwartale 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
