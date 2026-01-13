The Occultist otwiera swoją mroczną historię. Gra do sprawdzenia za darmo

Podczas wydarzenia Steam Detective Fest udostępniono nowe demo gry The Occultist, nad którą pracuje studio DALOAR we współpracy z wydawcą Daedalic Entertainment. Produkcja pozwala wcielić się w Alana Rebela, badacza zjawisk paranormalnych, którego dochodzenie szybko przeradza się w koszmar pełen niepokojących symboli, brutalnych śladów i bytów. Demo jest już dostępne dla użytkowników platformy Steam i umożliwia zapoznanie się z pierwszym rozdziałem gry.

Steam Detective Fest przynosi demo The Occultist

Udostępniona wersja demonstracyjna przenosi graczy do odizolowanego, nawiedzonego obszaru, gdzie każde miejsce sprawia wrażenie obserwowanego, a każda znaleziona poszlaka ma znaczenie. Rozgrywka koncentruje się na eksploracji oraz analizie otoczenia, w którym nic nie jest przypadkowe.