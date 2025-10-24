The Messenger na PS5 za 81,77 zł na Amazon PL

W polskim oddziale Amazon dostępna jest atrakcyjna oferta na The Messenger – dynamiczną platformówkę z elementami metroidvanii od studia Sabotage. Pudełkowe wydanie gry na PlayStation 5 można kupić za 81,77 zł, zamiast standardowych 113,62 zł. W zestawie znajduje się również rozszerzenie Picnic Panic, a wysyłka jest całkowicie darmowa.

The Messenger – oferta na Amazon PL

The Messenger to produkcja inspirowana klasykami z ery 8- i 16-bitowej, łącząca retrostylistykę z nowoczesną mechaniką rozgrywki. Gracz wciela się w młodego ninję, który wyrusza w niebezpieczną podróż, by dostarczyć ważny zwój do odległej krainy. Tytuł zdobył uznanie recenzentów i graczy za perfekcyjne sterowanie, humorystyczne dialogi oraz dopracowaną oprawę audio-wizualną. Gra od Sabotage Studios zebrała „bardzo pozytywne” oceny na Steamie.