The Messenger na PS5 za 81,77 zł na Amazon PL

Mikołaj Berlik
2025/10/24 12:30
Platformówka 2D z dodatkiem Picnic Panic w świetnej cenie.

W polskim oddziale Amazon dostępna jest atrakcyjna oferta na The Messenger – dynamiczną platformówkę z elementami metroidvanii od studia Sabotage. Pudełkowe wydanie gry na PlayStation 5 można kupić za 81,77 zł, zamiast standardowych 113,62 zł. W zestawie znajduje się również rozszerzenie Picnic Panic, a wysyłka jest całkowicie darmowa.

The Messenger to produkcja inspirowana klasykami z ery 8- i 16-bitowej, łącząca retrostylistykę z nowoczesną mechaniką rozgrywki. Gracz wciela się w młodego ninję, który wyrusza w niebezpieczną podróż, by dostarczyć ważny zwój do odległej krainy. Tytuł zdobył uznanie recenzentów i graczy za perfekcyjne sterowanie, humorystyczne dialogi oraz dopracowaną oprawę audio-wizualną. Gra od Sabotage Studios zebrała „bardzo pozytywne” oceny na Steamie.

Gdy armia demonów oblega jego wioskę, młody ninja wyrusza w podróż przez przeklęty świat, aby dostarczyć zwój mający kluczowe znaczenie dla przetrwania jego klanu. To, co zaczyna się jako klasyczna platformówka akcji, wkrótce przeradza się w rozległą przygodę z podróżą w czasie, pełną emocji, niespodzianek i humoru.

  • Dynamiczna, akrobatyczna rozgrywka i niezwykle precyzyjne sterowanie godne epickiej przygody ninja.
  • Ulepszenia postaci, nowe umiejętności, ukryte poziomy i rozgałęzione ścieżki do odkrycia.
  • Skrupulatnie zaprojektowane 8-bitowe i 16-bitowe sprite'y, animacje i tła w duchu klasyki.
  • Niezapomniana obsada niecodziennych złoczyńców, bossów i towarzyszy.
  • Oryginalna ścieżka dźwiękowa autorstwa znanego kompozytora chiptune'owego Rainbowdragoneyes, stworzona ręcznie przy użyciu Famitracker.

promocja
platformówka
retro
The Messenger
Sabotage Studio
Mikołaj Berlik
