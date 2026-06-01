The Lord of the Rings: The King’s Gambit oficjalnie zapowiedziane. Nadchodzi nowa przygoda w świecie Władcy Pierścieni

Ogłoszono powrót kultowej gry, tym razem osadzonej w świecie Śródziemia.

Studio Restoration Games oficjalnie zapowiedziało The Lord of the Rings: The King’s Gambit, nową strategiczną grę planszową, która trafi do sprzedaży w 2027 roku. Produkcja przeniesie graczy do wydarzeń znanych z Powrotu Króla i jednocześnie odświeży jedną z najbardziej cenionych planszówek początku XXI wieku. The Lord of the Rings: The King’s Gambit – kultowa planszówka powraca, tym razem w świecie Władcy Pierścieni Nowy tytuł powstaje na bazie wydanej w 2000 roku gry Star Wars: The Queen’s Gambit, która od lat pozostaje jednym z najbardziej poszukiwanych i najdroższych klasyków na rynku wtórnym. Restoration Games specjalizuje się w przywracaniu do życia wycofanych z produkcji planszówek, wzbogacając je o nowe rozwiązania i dostosowując do współczesnych standardów. Tym razem studio postanowiło wykorzystać kultową formułę, osadzając ją w uniwersum Władcy Pierścieni.

Akcja The King’s Gambit obejmie kilka kluczowych miejsc i wydarzeń z finału wojny o Pierścień. Gracze odwiedzą między innymi Pola Pelennoru, Minas Tirith, port w Pelargirze oraz Górę Przeznaczenia. Wszystkie te lokacje zostaną połączone w jedną rozbudowaną rozgrywkę strategiczną. Jeszcze w tym roku wystartuje kampania crowdfundingowa, której celem będzie sfinansowanie specjalnej edycji Deluxe. W jej skład wejdą między innymi duże modele przedstawiające Minas Tirith oraz Mordor, dostępne wyłącznie dla wspierających projekt. Standardowa wersja detaliczna ma zadebiutować dopiero w 2027 roku, już po premierze wydania Deluxe.

GramTV przedstawia:

Wraz z zapowiedzią Restoration Games opublikowało materiał prezentujący kulisy produkcji. Na nagraniu można zobaczyć pierwsze modele 3D, figurki oraz projekty map przygotowywane zarówno do podstawowej, jak i rozszerzonej wersji gry. Wśród pokazanych elementów znalazły się między innymi figurki Jeźdźców Rohanu, Króla Nazgûli oraz pełnowymiarowy model Minas Tirith. Twórcy zachowali charakterystyczny wygląd frakcji znanych z uniwersum Tolkiena, dodając jednocześnie własne interpretacje stylistyczne. Dla fanów planszówek nadchodzące lata zapowiadają się wyjątkowo interesująco. Oprócz The King’s Gambit na rynku pojawią się także nowe gry osadzone w światach Harry’ego Pottera oraz Fallouta. Jednak to właśnie powrót legendarnej mechaniki znanej ze Star Wars: The Queen’s Gambit może okazać się jednym z najgłośniejszych wydarzeń w świecie planszówek. Dla wielu kolekcjonerów będzie to pierwsza od lat okazja, aby zagrać w odświeżoną wersję tytułu uznawanego za prawdziwą legendę gatunku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.