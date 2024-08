The Lord of the Rings: Return to Moria trafi wkrótce na Steam i konsole Xbox

Jeszcze w tym miesiącu gra zadebiutuje na nowych platformach, a także otrzyma dużą aktualizację.

Od premiery The Lord of the Rings: Return to Moria minęło już kilka dobrych miesięcy. Już niedługo ze wspomnianą produkcją będą mieli jednak okazję zapoznać się kolejni gracze. Deweloperzy ze studia Free Range Games ujawnili bowiem, kiedy ich gra zadebiutuje na Steam oraz konsolach Xbox Series X/S. Premiera The Lord of the Rings: Return to Moria na Steam i Xbox Series X/S jeszcze w sierpniu Zgodnie z przekazanymi informacjami The Lord of the Rings: Return to Moria zadebiutuje na Steam i Xbox Series X/S już 27 sierpnia 2024 roku. To jednak nie koniec nowych wiadomości od deweloperów ze studia Free Range Games. W dniu premiery na nowych platformach wspomniana produkcja otrzyma bowiem również dużą aktualizację zatytułowaną „The Golden Update”.

Wraz z nadchodzącym patchem The Lord of the Rings: Return to Moria otrzyma m.in. tryb sandbox, a także wsparcie dla funkcji cross-play na wszystkich platformach. W ręce graczy oddane zostaną też nowe bronie i zbroje oraz nowe części budowlane i dekoracje. Sam tryb budowania również doczeka się usprawnień, a użytkownicy będą mogli dostosować poziom trudności do własnych potrzeb, dzięki nowym opcjom.

GramTV przedstawia:

W trybie offline gracze będą mogli natomiast włączyć pauzę. Nie zabraknie też kilku innych zmian i nowości. Szczegółowy opis aktualizacji „The Golden Update” znajdziecie na oficjalnej stronie The Lord of the Rings: Return to Moria. Na koniec warto przypomnieć, że The Lord of the Rings: Return to Moria zadebiutowało pod koniec października 2023 roku na komputerach osobistych (Epic Games Store). Nieco później, bo na początku grudnia, gra trafiła natomiast w ręce użytkowników PlayStation 5. Wczytywanie ramki mediów.

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.