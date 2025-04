Indiana Jones i Wielki Krąg z nowościami i poprawkami przed premierą na PS5

Nowa łatka do Indiana Jones i Wielki Krąg.

Kilka dni temu poznaliśmy rozmiar Indiana Jones i Wielki Krąg na PlayStation 5. Gra już w przyszłym tygodniu wyląduje na konsoli Sony. Najnowsza łatka wprowadza natomiast szereg nowości, w tym dwie nowe Adventure Books, liczne udogodnienia w rozgrywce oraz obszerną listę poprawek błędów.

Indiana Jones i Wielki Krąg z nową aktualizacją

Wśród nowości znajdziemy wspomniane wyżej Adventure Books – jedna z nich to „Open Season”, natomiast druga to „Sleight of Hand”. Aktualizacja nie zapomina również o komforcie rozgrywki, dodając opcję „zawsze pomijaj scenki przerywnikowe”. Usprawniono także przeglądanie dziennika, a gracze zyskali możliwość wyłączenia centralnej kropki na HUDzie (choć zaleca się jej pozostawienie osobom podatnym na chorobę lokomocyjną) oraz efektu winiety podczas skradania się.