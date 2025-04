Over the Hill z pierwszym zwiastunie rozgrywki. Tak prezentuje się jazda w stylu MudRunnera i art of rally

Studio Funselektor Labs wraz z Strelka Games opublikowały pierwszy zwiastun rozgrywki ze swojej nowej gry Over the Hill, będącej duchowym następcą Golden Lap.

Over the Hill to produkcja stawiająca na swobodną jazdę terenową w stylu free-roam, w klimacie, który łączy elementy MudRunnera ze stylem artystycznym znanym z art of rally. Twórcy w pod długim czasie, w końcu opublikowali pierwszy zwiastun prezentujący rozgrywkę. Over the Hill z pierwszym zwiastunem W grze przemierzymy różnorodne biomy za kierownicą klasycznych pojazdów terenowych 4x4, które można modyfikować i dostosowywać do własnych upodobań. Styl graficzny przypomina wcześniejsze dzieła Funselektora, stawiając na minimalistyczny, kolorowy i pełen nostalgii świat. Over the Hill oferuje spokojne tempo rozgrywki z kojącą muzyką i ambientowymi dźwiękami, stanowiąc idealną przeciwwagę dla realistycznych i wymagających symulatorów wyścigowych.

Niech was jednak nie zwiedzie myśl, że Over the Hill to jedynie sielankowa rozgrywka w której przyjdzie nam się jedynie relaksować. W grze nie zabraknie też różnorodnych wyzwań i prawdziwej jazdy terenowej, w której będzie można: korzystać z wyciągarki, by wyciągać inne pojazdy z opresji

przełączać biegi terenowe (wysokie/niskie)

pokonywać rzeki, błota i przeszkody terenowe

eksplorować środowisko w poszukiwaniu ukrytych celów Over the Hill pozwoli również na czteroosobową kooperację online, więc będzie można wspólnie z przyjaciółmi przemierzać tereny i odkrywać tajemnice świata gry. Dostępny będzie też tryb fotograficzny, który pozwoli uchwycić piękne widoki (albo widowiskowe kraksy) w wysokiej jakości.

Gra zadebiutuje w 2025 roku na platformie Steam, choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Gra póki co została zapowiedziana wyłącznie w wersji PC, ale Pietro De Grandi, CEO Strelka Games, potwierdził, że trwają już prace nad wersjami konsolowymi. Możemy liczyć na to, że Over the Hill prędzej czy później trafi również na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Zobaczcie zatem jak prezentuje się rozgrywka w Over the Hill: