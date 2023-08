The Lord of the Rings: Return to Moria ma datę premiery. Jest też nowy gameplay

Od zapowiedzi The Lord of the Rings: Return to Moria minął ponad rok. Na czerwcowym Summer Game Fest mieliśmy natomiast okazję zobaczyć gameplay trailer nadchodzącego survivalu skierowanego do miłośników uniwersum Władcy Pierścieni. Wczoraj natomiast deweloperzy ze studia Free Range Games oraz firma North Beach Games podzielili się kolejnymi informacjami na temat wspomnianej produkcji. Wydawca – wspólnie z twórcami – ujawnił bowiem dokładną datę premiery The Lord of the Rings: Return to Moria.

Data premiery The Lord of the Rings: Return to Moria ujawniona

Zgodnie z przekazanymi informacjami The Lord of the Rings: Return to Moria ma zadebiutować 24 października 2023 roku na komputerach osobistych oraz PlayStation 5. Deweloperzy pracują również nad wersją na konsole Xbox Series X/S, ale ta – jak się okazuje – ukaże się dopiero na początku 2024 roku. To jednak nie koniec informacji związanych z nadchodzącą produkcją skierowaną do miłośników uniwersum Władcy Pierścieni.