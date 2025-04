The Long Dark dostępne za 9,99 zł na Steamie. Świetnie oceniany survival przeceniony o 90 procent

The Long Dark jest obecnie dostępna na Steamie z ogromną zniżką. Survival horror od Hinterland Studios cieszy się bardzo dobrym zdaniem wśród fanów gatunku. Do 1 maja gra kosztuje tylko 9,99 zł zamiast 99,99 zł, co stanowi obniżkę o 90 procent.

The Long Dark – oferta na Steamie

The Long Dark to wymagający survival osadzony w mroźnej, post-apokaliptycznej Kanadzie. Gracze muszą stawić czoła ekstremalnym warunkom pogodowym, braku zasobów oraz nieprzewidywalnym zagrożeniom, walcząc o przetrwanie. Aktualna promocja obniża cenę gry z 99,99 zł na zaledwie 9,99 zł, co czyni ją wyjątkową okazją dla fanów gier survivalowych. Produkcja z 2017 roku cieszy się bardzo dobrymi ocenami na platformie Valve - spośród blisko 97 tysięcy opinii aż 91 procent jest pozytywnych.