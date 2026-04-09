The Legend of Zelda wkracza w nową erę. Oficjalnie Nintendo szykuje duże projekty na 40-lecie serii

Seria The Legend of Zelda wkracza w nowy etap swojej historii. Kultowa marka Nintendo świętuje w tym roku 40-lecie istnienia, a najnowsze informacje sugerują, że firma przygotowuje grunt pod kolejne duże projekty i reorganizację zespołów deweloperskich. Kilka ważnych osób potwierdziło, że wykonywane są grubsze ruchy związane z marką Zeldy.

Choć szczegóły dotyczące przyszłych odsłon serii wciąż pozostają tajemnicą, w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej sygnałów wskazujących na istotne zmiany w strukturze produkcji. Według doniesień serwisu Polygon, studio Monolith Soft, znane między innymi z serii Xenoblade Chronicles, coraz mocniej angażuje się w rozwój gier w uniwersum Zeldy. Deweloper, który od 2007 roku należy w całości do Nintendo, potwierdził na swojej stronie, że pracuje nad kolejnymi projektami związanymi z marką. Jak podkreślono, celem jest tworzenie gier oferujących “nowe zaskoczenia i emocje”, co może sugerować dalsze eksperymenty z formułą serii.