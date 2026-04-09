The Legend of Zelda wkracza w nową erę. Oficjalnie Nintendo szykuje duże projekty na 40-lecie serii

Wiele dzieje się wokół serii The Legend of Zelda. Nintendo zamierza hucznie uczcić 40-lecie marki.
Seria The Legend of Zelda wkracza w nowy etap swojej historii. Kultowa marka Nintendo świętuje w tym roku 40-lecie istnienia, a najnowsze informacje sugerują, że firma przygotowuje grunt pod kolejne duże projekty i reorganizację zespołów deweloperskich. Kilka ważnych osób potwierdziło, że wykonywane są grubsze ruchy związane z marką Zeldy.
Seria The Legend of Zelda wkracza w nową erę
Choć szczegóły dotyczące przyszłych odsłon serii wciąż pozostają tajemnicą, w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej sygnałów wskazujących na istotne zmiany w strukturze produkcji. Według doniesień serwisu Polygon, studio Monolith Soft, znane między innymi z serii Xenoblade Chronicles, coraz mocniej angażuje się w rozwój gier w uniwersum Zeldy. Deweloper, który od 2007 roku należy w całości do Nintendo, potwierdził na swojej stronie, że pracuje nad kolejnymi projektami związanymi z marką. Jak podkreślono, celem jest tworzenie gier oferujących “nowe zaskoczenia i emocje”, co może sugerować dalsze eksperymenty z formułą serii.
Co istotne, rola Monolith Soft może znacząco wzrosnąć. Producent Nintendo, Daiki Iwamoto, zaznaczył, że z każdą kolejną produkcją studio ma coraz większy wpływ na kreatywne aspekty powstawania gier. To wyraźna zmiana względem wcześniejszej roli wspierającej, jaką firma pełniła przy poprzednich odsłonach. Podobne stanowisko przedstawił producent Monolith Soft, Yasuhiro Fujita, który przyznał, że zespół pracujący nad projektami Zeldy wciąż się rozwija, a jego członkowie stopniowo przejmują coraz szerszy zakres obowiązków.
Zmiany mogą oznaczać początek nowej ery dla serii The Legend of Zelda, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i kreatywnym. Rozbudowa zespołów i większe zaangażowanie dodatkowych studiów może przełożyć się na szybsze tempo powstawania nowych gier. Póki co nie wiadomo, jakie konkretnie projekty są w przygotowaniu. Wśród fanów krążą spekulacje dotyczące zarówno nowej głównej odsłony, jak i potencjalnych remake’ów czy remasterów starszych części.
40-lecie serii to dla Nintendo wyjątkowy moment, który prawdopodobnie zostanie uczczony dużymi zapowiedziami. Dodatkowo w przygotowaniu znajduje się filmowa adaptacja marki, co tylko zwiększa zainteresowanie przyszłością jednego z najważniejszych cykli w historii gier wideo.
