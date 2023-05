Zelda: Tears of the Kingdom ze specjalnym pokazem tuż przed premierą

Nintendo zapowiedziało specjalny pokaz, który odbędzie się dzień przed premierą gry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Z okazji zbliżającej się wielkimi krokami premiery gry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom , Nintendo oficjalnie zapowiedziało jeszcze jeden pokaz produkcji, który odbędzie się w dzień przed debiutem. Jak czytamy we wpisie udostępnionym na profilu japońskiej korporacji, transmisja rozpocznie się o godzinie 3:45 czasu polskiego (w nocy z czwartku na piątek) 11 maja bieżącego roku.

Przedpremierowy pokaz The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Ujawniono, że pokaz Nintendo Treehouse będzie podzielony na cztery segmenty. Jednym z nich ma być dokładne zaprezentowanie najważniejszych mechanik. Pozostaje czekać!

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zadebiutuje 12 maja bieżącego roku na konsolach Nintendo Switch.