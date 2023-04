W sieci pojawił się ostatni zwiastun gry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom przed premierą.

Do premiery gry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom został już niecały miesiąc. Z tej okazji Nintendo opublikowało ostatni przedpremierowy zwiastun produkcji, który możecie oczywiście zobaczyć poniżej. Materiał trwa prawie cztery minuty i choć skupia się przede wszystkim na fabule, to znalazło się tam kilka fragmentów rozgrywki.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom na ostatnim przedpremierowym zwiastunie

Prawdopodobnie najlepszym momentem jest sama końcówka, kiedy to możemy zobaczyć starego znajomego. Okazuje się bowiem, że do gry powróci Ganondorf – jako antagonista. Fani mogą więc oczekiwać epickiego starcia.