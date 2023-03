Gracze będą wpływać na zmiany w świecie Zeldy: Tears of The Kingdom

Jak podaje serwis Video Games Chronicle, gra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom będzie zawierać interesujące elementy rozgrywki, których nie widzieliśmy w pierwszej części, czyli Breath of the Wild. Te informacje zostały przekazane przez producenta gry, Eiji’ego Aonumę podczas imprezy Famitsu Game Awards, gdzie odbierał nagrodę za najbardziej wyczekiwany tytuł.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – gracze będą wpływać na zmiany w świecie

Udostępnił je użytkownik Twittera o pseudonimie Genki_JPN. Wspomniany twórca miał powiedzieć, że w sequelu wyobraźnia graczy zostanie uzupełniona nową rozgrywką, która spowoduje zmiany w świecie gry.