The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom na długim gameplayu z Nintendo Direct

Zgodnie z zapowiedziami, otrzymaliśmy dziś pełnoprawny gameplay z gry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Jeszcze wczoraj informowaliśmy Was, że dzisiaj odbędzie się specjalny pokaz Nintendo Direct poświęcony w całości grze The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. W rzeczywistości japońska korporacja pokazała nam trzynastominutowy materiał z rozgrywki opatrzony komentarzem producenta serii, Eiji Aonumę. Całość możecie zobaczyć poniżej. 13 minut gameplayu z Zelda: Tears of the Kingdom Gameplay skoncentrował się na zaprezentowaniu nowych umiejętności Linka. Bohater posiada m.in. zdolność o nazwie recall, dzięki której np. stojąc na kamieniu może wznieść się w powietrze.

Dalej mamy umiejętność fuse, czyli możliwość łączenia kilku przedmiotów w jeden. Nawet ze zwyczajnego patyka oraz kamienia Link może stworzyć funkcjonalną broń.

