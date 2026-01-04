The Legend of Zelda, Resident Evil, Tomb Raider i 12 innych legend gamingu świętują rocznice w 2026 roku

Rok 2026 zapowiada się wyjątkowo dla fanów gier wideo. Wiele kultowych marek będzie obchodzić okrągłe rocznice, a niektóre z nich szykują z tej okazji nowe produkcje lub specjalne wydarzenia. Jednym z najgłośniejszych tytułów będzie Resident Evil Requiem, zaplanowany na 27 lutego, który ma uczcić 30-lecie serii Capcomu. Na jubileusze szykują się też m.in. Pokémony, Persona czy Tomb Raider.
2026 rokiem wielkich rocznic w świecie gamingu
Największe emocje budzi jednak 40. rocznica The Legend of Zelda. Choć Nintendo nie zapowiedziało jeszcze oficjalnych obchodów, fani liczą na specjalne wydania gier lub nowe projekty związane z marką. W 2026 roku swoje jubileusze świętować będzie łącznie 15 ważnych serii:
- Animal Crossing (25 lat)
- Castlevania (40 lat)
- Crash Bandicoot (30 lat)
- Dragon Quest (40 lat)
- Halo (25 lat)
- Kid Icarus (40 lat)
- Luigi’s Mansion (25 lat)
- Metroid (40 lat)
- Persona (30 lat)
- Pikmin (25 lat)
- Pokémon (30 lat)
- Resident Evil (30 lat)
- Sonic the Hedgehog (35 lat)
- The Legend of Zelda (40 lat)
- Tomb Raider (30 lat)
