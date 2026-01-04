The Legend of Zelda, Resident Evil, Tomb Raider i 12 innych legend gamingu świętują rocznice w 2026 roku

To będzie jubileuszowy rok dla wielu słynnych gier. I jubileuszowy rok dla kilku konsol.

Rok 2026 zapowiada się wyjątkowo dla fanów gier wideo. Wiele kultowych marek będzie obchodzić okrągłe rocznice, a niektóre z nich szykują z tej okazji nowe produkcje lub specjalne wydarzenia. Jednym z najgłośniejszych tytułów będzie Resident Evil Requiem, zaplanowany na 27 lutego, który ma uczcić 30-lecie serii Capcomu. Na jubileusze szykują się też m.in. Pokémony, Persona czy Tomb Raider. 2026 rokiem wielkich rocznic w świecie gamingu Największe emocje budzi jednak 40. rocznica The Legend of Zelda. Choć Nintendo nie zapowiedziało jeszcze oficjalnych obchodów, fani liczą na specjalne wydania gier lub nowe projekty związane z marką. W 2026 roku swoje jubileusze świętować będzie łącznie 15 ważnych serii: Animal Crossing (25 lat)

Castlevania (40 lat)

Crash Bandicoot (30 lat)

Dragon Quest (40 lat)

Halo (25 lat)

Kid Icarus (40 lat)

Luigi’s Mansion (25 lat)

Metroid (40 lat)

Persona (30 lat)

Pikmin (25 lat)

Pokémon (30 lat)

Resident Evil (30 lat)

Sonic the Hedgehog (35 lat)

The Legend of Zelda (40 lat)

Tomb Raider (30 lat)

The Pokémon Company już zapowiada, że 2026 rok ma być „najlepszym w historii serii”, a w planach są nowe gry i prawdopodobnie kolejna generacja głównej odsłony cyklu. Atlus z kolei uruchomił specjalną stronę poświęconą 30-leciu Persony.

Każda z tych serii zapisała się złotymi zgłoskami w historii gier wideo, wyznaczając nowe standardy rozgrywki, narracji lub technologii. To marki, które nie tylko kształtowały kolejne pokolenia graczy, ale też realnie wpływały na rozwój całej branży i jej kulturowe znaczenie. Rok 2026 będzie też ważny dla sprzętu. Jubileusze obchodzić będą m.in. GameCube, pierwszy Xbox oraz Wii (25 lat), a także PlayStation 3, które skończy 20 lat. To symboliczne przypomnienie epoki, w której ukształtowały się współczesne fundamenty rynku gier i konsol. Z pewnością do każdego z tych tytułów i sprzętów będziemy wracać w ciągu roku zarówno w tekstach publicystycznych, jak i informacjach przypominających o rocznicy.

