The Legend of Zelda, Resident Evil, Tomb Raider i 12 innych legend gamingu świętują rocznice w 2026 roku

Jakub Piwoński
2026/01/04 09:45
To będzie jubileuszowy rok dla wielu słynnych gier. I jubileuszowy rok dla kilku konsol.

Rok 2026 zapowiada się wyjątkowo dla fanów gier wideo. Wiele kultowych marek będzie obchodzić okrągłe rocznice, a niektóre z nich szykują z tej okazji nowe produkcje lub specjalne wydarzenia. Jednym z najgłośniejszych tytułów będzie Resident Evil Requiem, zaplanowany na 27 lutego, który ma uczcić 30-lecie serii Capcomu. Na jubileusze szykują się też m.in. Pokémony, Persona czy Tomb Raider.

Tomb Raider
Tomb Raider

2026 rokiem wielkich rocznic w świecie gamingu

Największe emocje budzi jednak 40. rocznica The Legend of Zelda. Choć Nintendo nie zapowiedziało jeszcze oficjalnych obchodów, fani liczą na specjalne wydania gier lub nowe projekty związane z marką. W 2026 roku swoje jubileusze świętować będzie łącznie 15 ważnych serii:

  • Animal Crossing (25 lat)
  • Castlevania (40 lat)
  • Crash Bandicoot (30 lat)
  • Dragon Quest (40 lat)
  • Halo (25 lat)
  • Kid Icarus (40 lat)
  • Luigi’s Mansion (25 lat)
  • Metroid (40 lat)
  • Persona (30 lat)
  • Pikmin (25 lat)
  • Pokémon (30 lat)
  • Resident Evil (30 lat)
  • Sonic the Hedgehog (35 lat)
  • The Legend of Zelda (40 lat)
  • Tomb Raider (30 lat)

The Pokémon Company już zapowiada, że 2026 rok ma być „najlepszym w historii serii”, a w planach są nowe gry i prawdopodobnie kolejna generacja głównej odsłony cyklu. Atlus z kolei uruchomił specjalną stronę poświęconą 30-leciu Persony.

Każda z tych serii zapisała się złotymi zgłoskami w historii gier wideo, wyznaczając nowe standardy rozgrywki, narracji lub technologii. To marki, które nie tylko kształtowały kolejne pokolenia graczy, ale też realnie wpływały na rozwój całej branży i jej kulturowe znaczenie.

Rok 2026 będzie też ważny dla sprzętu. Jubileusze obchodzić będą m.in. GameCube, pierwszy Xbox oraz Wii (25 lat), a także PlayStation 3, które skończy 20 lat. To symboliczne przypomnienie epoki, w której ukształtowały się współczesne fundamenty rynku gier i konsol. Z pewnością do każdego z tych tytułów i sprzętów będziemy wracać w ciągu roku zarówno w tekstach publicystycznych, jak i informacjach przypominających o rocznicy.

Źródło:https://gamerant.com/gaming-anniversaries-2026/

News
Tomb Raider
The Legend of Zelda
rocznica
GameCube
jubileusz
Animal Crossing
Resident Evil
Dragon Quest
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




