The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ze świetnym wynikiem sprzedaży w zaledwie pięć dni od premiery

W połowie października dowiedzieliśmy się, że The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom mogło pochwalić się świetną sprzedażą w Japonii. Teraz natomiast poznaliśmy wynik, który udało się uzyskać w zaledwie pięć dni od momentu premiery. Produkcja nie narzekała na brak zainteresowania ze strony graczy.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sprzedano w liczbie 2,58 miliona egzemplarzy

Pod koniec września na rynek trafiło The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Gra zebrała pozytywne recenzje i jak się okazuje, może pochwalić się świetnym wynikiem sprzedaży. Nintendo ogłosiło w raporcie finansowym za drugi kwartał roku fiskalnego 2025, że The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom rozeszło się w liczbie 2,58 miliona egzemplarzy do 30 września, czyli w pięć dni od momentu premiery gry.