The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom zostawia konkurencję w tyle. Gra króluje w Japonii

Famitsu prezentuje wyniki sprzedaży gier w Japonii.

Pod koniec września na rynku wylądowała gra The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Tytuł zebrał pozytywne recenzje, uzyskując średnią ocen na poziomie 86/100 w serwisie Opencritic. Teraz natomiast Famitsu zaprezentowało wyniki sprzedaży gier w Japonii obejmujące tydzień od 30 września do 6 października.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ze świetną sprzedażą w Japonii W czerwcu ukazała się zapowiedź The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Po raz pierwszy księżniczka Zelda otrzymała samodzielną grę, która jest już dostępna na rynku. Jak się okazuje, tytuł nie narzeka na brak zainteresowania ze strony graczy w Japonii, o czym świadczą statystyki przedstawione przez Famitsu (za pośrednictwem NintendoEverything).

Jak wynika z przedstawionych danych, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom zostawiło konkurencję w tyle, jeśli chodzi o rynek japoński. Na podium znalazło się również Sword Art Online: Fractured Daydream. Pierwszą dziesiątkę zamyka natomiast EA Sports FC 25. Sprzedaż gier w Japonii w tygodniu od 30.09 do 6.10: [NS] Zelda: Echoes of Wisdom – 48,208 (w sumie: 248,329) [NS] Sword Art Online: Fractured Daydream – 13,838 / nowość [PS5] Sword Art Online: Fractured Daydream – 9,645 / nowość [NS] Mario Kart 8 Deluxe – 7,576 (w sumie: 6,019,200) [NS] Animal Crossing: New Horizons – 6,053 (w sumie: 7,926,358) [NS] Minecraft – 5,654 (w sumie: 3,647,809) [NS] Nintendo Switch Sports – 5,553 (w sumie: 1,438,792) [NS] Ring Fit Adventure – 4,677 (w sumie: 3,640,284) [NS] Honey Vibes – 4,668 / nowość [NS] EA Sports FC 25 – 4,602 (w sumie: 17,934) Na koniec przypomnijmy, że The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom zadebiutowało 26 września 2024 roku wyłącznie na konsolach Nintendo Switch. Zainteresowanych produkcją zachęcamy do lektury: Zainteresowanych produkcją zachęcamy do lektury: Czarodziejka z Hyrule - recenzja The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.