The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom zbiera pozytywne recenzje. Dziś premiera

Nintendo opublikowało premierowy zwiastun nowej odsłony serii The Legend of Zelda.

Zgodnie z zapowiedziami dzisiaj – 26 września 2024 roku – na rynku debiutuje The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Nintendo postanowiło uczcić ten moment i opublikowało premierowy zwiastun wspomnianej produkcji. W sieci pojawiły się także recenzje nowej odsłony serii The Legend of Zelda, które potwierdzają, że japońska firma znów stanęła na wysokości zadania. Recenzje i premierowy zwiastun The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom W chwili pisania tej wiadomości The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom może pochwalić się średnią ocen na poziomie 85 punktów (na podstawie 38 opinii) w serwisie OpenCritic. Warto dodać, że aż 89% recenzentów poleca najnowszą produkcję Nintendo. Wspomniany tytuł chwalony jest przede wszystkim za dobrze zaprojektowane poziomy i zagadki, a także oprawę audiowizualną. Dziennikarze doceniają również m.in. swobodę, którą gra oferuje przy rozwiązywaniu poszczególnych przeszkód i łamigłówek oraz klasycznie zrealizowane dungeony.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nie jest jednak produkcją wolną od wad. Większość recenzentów zwraca bowiem uwagę na miejscowe problemy z płynnością, w szczególności w jednym z obszarów. Nie wszystkim do gustu przypadła także fabuła oraz walka, która zdaniem części dziennikarzy wypada gorzej od świetnych zagadek i łamigłówek. Jedno jest jednak pewne – Nintendo dostarczyło na rynek bardzo udaną produkcję, która powinna spodobać się zarówno fanom klasycznych odsłon serii, jak i nowym graczom.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – wybrane oceny: Press Start – 9.5/10

Nintendo News – 9.5/10

gram.pl – 9/10

IGN – 9/10

Nintendo Life – 9/10

God is a Geek – 9/10

Wccftech – 9/10

WellPlayed – 9/10

COGconnected – 8.5/10

CGMagazine – 8/10 Na koniec przypomnijmy, że The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom debiutuje dzisiaj – 26 września 2024 roku – wyłącznie na konsolach Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Czarodziejka z Hyrule - recenzja The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

