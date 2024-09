Czarodziejka z Hyrule - recenzja The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Pomijając nędzne spin-offy z zamierzchłych czasów, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom to pierwsza gra z kultowej serii, w której tytułowa księżniczka występuje w głównej roli. Na taki debiut warto było czekać.

Pół roku temu zagrywałem się w Princess Peach: Showtime! , a tymczasem mojego Switcha przejęła kolejna koronowana głowa z multiwersum Nintendo. I znowu jest to nieustraszona blondynka, która musi uporać się z całym bałaganem pod nieobecność swojego bardziej wyeksploatowanego znajomego. Jak wspomniałem na wstępie, Echoes of Wisdom to pierwsza gra z głównej serii The Legend of Zelda, w której Link ustąpił miejsca Zeldzie. I choć może się wam wydawać, że to tylko taki zabieg stylistyczny, a sama rozgrywka nie różni się od standardowych Zeld, to czym prędzej porzućcie takie myślenie.

Pod The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom podpisało się japońskie studio Grezzo, które w 2019 roku dostarczyło nam znakomity remake Link’s Awakening (oryginał wyszedł w 1993 roku na Game Boya). Developer ponownie postawił na klimat neo-retro, który różni się diametralnie od stylu “dużych” Zeld, dla których wielu kupiło Switcha. W The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom mamy prawdziwy powrót do przeszłości, czuć ducha 16-bitowej ery, a jednocześnie grafika nie drażni wymuszoną pikselozą i nie borykamy się z archaiczną rozgrywką.

Fabuła The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom zaczyna się od... Linka, który klasycznie przemierza kolejny naszpikowany niebezpieczeństwami loch. Szybko jednak następuje zwrot akcji, po którym to Zelda zaczyna grać pierwsze skrzypce. I od razu zostaje rzucona na głęboką wodę. Hyrule, królestwo jej ojca, jest trawione przez dziwaczną “zarazę”. W różnych zakątkach rozprzestrzeniają się złowieszcze pęknięcia, które pochłaniają wszystko, co znajdzie się w ich zasięgu. Kiedy anomalia pojawia się wewnątrz królewskiego zamku i do głosu dochodzą tajemnicze istoty o wyraźnie złych zamiarach, bezbronna Zelda trafia do więziennej celi. Tym razem z pomocą nie przychodzi jej jednak blondyn w zielonym kubraku.

Choć z początku może się wydawać, że Zelda będzie tylko zestawem kosmetycznych zmian nałożonych na Linka, rzeczywistość szybko weryfikuje takie mylne założenie. Bo choć Echoes of Wisdom ma dużo wspólnego z poprzednią Zeldą od Grezzo, to różnice między tymi dwie grami są kolosalne. Największa zmiana to oczywiście Zelda, która nie biegnie do pierwszego lochu, żeby zdobyć miecz. Prawie na samym początku nasza księżniczka poznaje istotę o imieniu Tri, która wręcza jej niezwykłą różdżkę. Podstawowe i wielozadaniowe narzędzie, niezbędne do pokonywania kolejnych przeszkód.

Oznacza to, że Zelda nie będzie biegać po Hyrule z mieczem i tarczą, sięgać po łuk, bomby i inne standardowe zabawki Linka. A przynajmniej nie tak, jak robi to zwykle jej chwilowo nieobecny kolega. W Echoes of Wisdom działamy przede wszystkim różdżką. Widać, że wymyślając sposoby jej działania developerzy podpatrywali, co się sprawdziło w The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Co jednak nie znaczy, że nowa Zelda z Zeldą w roli głównej cierpi na brak świeżości i pomysłowości.

Wręcz przeciwnie. Pierwszą nową mechaniką poznawaną w Echoes of Wisdom jest tworzenie tytułowych echoes. Czyli kopii lub imitacji przedmiotów, które Zelda “zapisała w pamięci” swojej różdżki. W grze da się skopiować multum obiektów: meble, jedzenie, florę, faunę itp. itd. I kiedy już mamy odpowiednio rozbudowany “arsenał”, możemy puścić wodze fantazji przy rozwiązywaniu kolejnych zagadek i pokonywaniu przeciwników. Czasami wystarczy wyczarować sobie stół lub drewnianą skrzynię, by dostać się po takim schodku na wyższą kondygnację. Ale z czasem trzeba będzie coraz mocniej wysilać szare komórki, by osiągnąć cel. Co jednak najważniejsze - twórcy dają graczowi wolną rękę w rozwiązywaniu większości problemów. Tutaj nie ma jednej słusznej metody na to, jak dostać się z punktu A do B czy pokonać wroga. Oczywiście są pewne ograniczenia wynikające z konstrukcji świata i nie tylko, jednak różdżka w rękach Zeldy to potężne narzędzie, napędzane bogatą wyobraźnią i nieszablonowym myślenia. Tak jak w TotK, kreatywność grającego ma tutaj ogromne znaczenie.