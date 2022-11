The Last of Us z oficjalną datą premiery. HBO Max udostępniło plakat serialu

HBO potwierdziło niedawne informacje o styczniowej dacie premiery serialu The Last of Us. Stacja oficjalnie potwierdziła, że produkcja zadebiutuje 15 stycznia 2023 roku, a dzień później serial trafi do polskiej oferty HBO Max (i zapewne o 03:00 w nocy na kanale HBO). Zapowiedzi daty debiutu ekranizacji serii autorstwa Naughty Dog towarzyszy plakat produkcji, na którym możemy zobaczyć dwójkę głównych bohaterów przemierzających postapokaliptyczny świat. Plakat zobaczycie poniżej.

Pierwszy sezon The Last of Us będzie liczył 9 odcinków.