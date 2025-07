The Last of Us Part II Remastered z wyjątkowym trybem. Nowy sposób na przeżycie historii Ellie i Abby

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników The Last of Us Part II Remastered. Studio Naughty Dog podzieliło się bowiem darmową aktualizacją dla gry. Gracze mogą teraz zanurzyć się w historii Ellie i Abby w nowy, chronologiczny sposób.

The Last of Us Part II Remastered z nowym trybem

Oryginalna narracja The Last of Us Part II została przedstawiona w sposób nieliniowy, z licznymi retrospekcjami przeplatającymi się z wydarzeniami rozgrywającymi się w czasie teraźniejszym. Taka struktura była zamierzona. Mimo to deweloperzy zawsze zastanawiali się, jak wyglądałoby przeżycie tej historii w porządku chronologicznym.

Dzięki nowemu trybowi chronologicznemu wierzymy, że gracze zyskają jeszcze głębsze zrozumienie fabuły drugiej części. Na przykład będą mogli zobaczyć, jak moment, w którym Ellie otrzymuje gitarę, płynnie przechodzi w naukę gry. Podróż przez Seattle ukaże z kolei fascynujące podobieństwa między krzyżującymi się ścieżkami Ellie i Abby — zobaczycie, jak blisko były spotkania, jak ich działania wpływają na siebie nawzajem i wiele więcej. – czytamy na blogu PlayStation.

Naughty Dog wierzy, że użytkownicy zyskają jeszcze głębsze zrozumienie narracji. Studio wyraziło wdzięczność dla deweloperów z własnego zespołu oraz partnerów ze studia Nixxes, którzy dołożyli wszelkich starań, aby tryb chronologiczny działał możliwie płynnie.