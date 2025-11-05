Po prawie 30 latach One Piece wreszcie ujawnia oficjalną oś czasu. Już się nie pogubicie

Przez blisko trzy dekady fani One Piece próbowali dopasować dziesiątki wskazówek z mangi, filmów, SBS-ów i materiałów dodatkowych, aby ustalić, kiedy dokładnie rozgrywa się historia serii.

W świecie, gdzie przeszłość ma ogromne znaczenie, począwszy od Stulecia Pustki po upadek Starożytnego Królestwa, brak oficjalnych dat tworzył lukę, którą społeczność latami wypełniała teoriami. Teraz Eiichiro Oda w tomie 113 mangi po raz pierwszy oficjalnie potwierdził chronologię świata One Piece, podając konkretne daty obowiązujące w uniwersum oraz wyjaśniając dlaczego w serii występują dwa równoległe systemy kalendarzowe. W końcu poznaliśmy chronologię zdarzeń w One Piece W One Piece czas mierzony jest przy użyciu: Tenreki – Kalendarza Niebiańskiego

Kaienreki – Kalendarza Morskiego

Do tej pory wielu fanów zakładało, że jeden z nich jest reliktem starożytności, a drugi odpowiada za współczesność. Oda w najnowszym tomie mangi wyjaśnił jednak, że oba kalendarze funkcjonują jednocześnie w różnych regionach świata, zarówno na morzach, jak i na niebiańskich wyspach. Oda podaje, że akcja One Piece obecnie rozgrywa się w roku 4131 Tenreki oraz roku 1541 Kaienreki. Potwierdza to, że świat posiada tysiące lat udokumentowanej historii, nawet jeśli wiele cywilizacji, takich jak Shandora, zostało zapomnianych lub wymazanych przez rząd. Dzięki temu da się teraz dokładniej osadzić w czasie takie wydarzenia jak Stulecie Pustki i klęska Starożytnego Królestwa, powstanie Światowego Rządu oraz rozprzestrzenianie się kultur między niebem, a morzami.

Oda potwierdził również kluczowe daty dotyczące dwóch postaci. Monkey D. Luffy urodził się 5 maja, natomiast Usopp 1 kwietnia. Obie postacie narodziły się w 4112 roku Tenreki i 1522 Kaienreki. Wynika z tego, że Luffy rozpoczyna podróż około 19 lat po urodzeniu. Potwierdzono też, że jego pokolenie, w tym Usopp, Kaya oraz kilka postaci z rodziny Charlotte, należy do tej samej generacji Wielkiej Ery Piratów, która rozpoczęła się po egzekucji Gola D. Rogera. Ujawniona oś czasu porządkuje genealogię postaci, umożliwia rekonstrukcję historii Światowego Rządu, sugeruje, że planeta mogła przejść ogromne zmiany geologiczne, co może tłumaczyć powstanie Red Line i zniknięcie starożytnych mocy. Taka perspektywa może mieć kluczowe znaczenie w finałowej sadze, w której zagłębianie się w przeszłość świata jest istotnym elementem fabuły. Po prawie 30 latach publikacji, One Piece wreszcie otrzymało oficjalną linię czasową. Te informacje porządkują historię bohaterów, nadaje wydarzeniom większą wagę i otwiera nowe możliwości interpretacji tajemnic świata. Dzieje się to idealnym momencie, gdy opowieść zmierza ku swojemu wielkiemu finałowi.