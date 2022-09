The Last of Us Part I – twórcy cieszą się z ocen gry

Serial The Last of Us nareszcie doczekał się oficjalnego trailera. Filmik obejrzało już wiele osób, które z niecierpliwością czekają na premierę cyklu od HBO. Tymczasem twórcy gry – studio Naughty Dog – celebrują dobre oceny remake’u TLoU Part I. W internecie pojawił się zwiastun, który prócz dynamicznych momentów w produkcji pokazuje pozytywne opinie na jej temat i wysokie noty. Filmik zobaczycie na samym dole.

TLoU Part I – ładnie, ale i drogo

Remake The Last of Us Part I trafił na PlayStation 5 na początku września. Recenzje tytułu są istotnie pozytywne – krytycy nie szczędzą pochwał. Przede wszystkim zachwyca maksymalnie dopracowana i przepełniona detalami oprawa wizualna. Niemniej wiele osób zbulwersowała wysoka cena reprodukcji gry – 300 złotych za odnowienie grafiki i fizyki (choćby nie wiadomo jak dobrze miałoby to być zrobione) to jednak trochę za dużo.