The Last of Us otrzymał nowy zwiastun. Twórcy zaprezentowali kolejnych zarażonych

HBO podzieliło się nową zapowiedzią serialowej wersji The Last of Us.

Podczas CCXP w Brazylii HBO zaprezentowało kolejny zwiastun The Last of Us. Na nowej zapowiedzi serialowej adaptacji popularnej serii Naughty Dog pokazano kolejnych Zarażonych, a także wiernie odtworzone sceny znane z gry, czy kilku pozostałych bohaterów, których na swojej drodze spotka Joel i Ellie. Niezwykle klimatyczny zwiastun zobaczycie poniżej.

Historia przedstawiona w The Last of Us rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem. W obsadzie znaleźli się: Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy), Nico Parker (Sarah Miller), Merle Dandridge (Marlena), Anna Torv (Tess), Jeffrey Pierce (Perry), Murray Bartlett (Frank), Nick Offerman (Bill), Storm Reid (Riley), Con O'Neil (Bill), Lamar Johnson (Henry), Keivonn Woodard (Sam), Graham Greene (Marlon), Elaine Miles (Florence) oraz Ashley Johnson i Troy Baker.

