The Last of Us od HBO na nowym plakacie. W rolach głównych Joel i Ellie

Na początku listopada poznaliśmy dokładną datę premiery serialu The Last of Us. Wówczas zaprezentowano także plakat produkcji. HBO najwyraźniej postanowiło jednak przypomnieć fanom o nadchodzącej ekranizacji hitu Naughty Dog. Do sieci trafiła bowiem kolejna grafika, na której możemy zobaczyć Joela (Pedro Pascal) oraz Ellie (Bella Ramsey) na tle postapokaliptycznego miasta. Plakat może budzić skojarzenia z pierwszą okładką The Last of Us z PlayStation 3. Rzućcie okiem na grafikę na dole wiadomości i oceńcie sami.

HBO prezentuje nowy plakat serialu The Last of Us

Warto wspomnieć, że oprócz Belli Ramsey i Pedro Pascala w serialu The Last of Us wystąpią również: Gabriel Luna (Tommy), Nico Parker (Sarah Miller), Merle Dandridge (Marlena), Anna Torv (Tess), Jeffrey Pierce (Perry), Murray Bartlett (Frank), Nick Offerman (Bill), Storm Reid (Riley), Con O'Neil (Bill), Lamar Johnson (Henry), Keivonn Woodard (Sam), Graham Greene (Marlon) oraz Elaine Miles (Florence).



Zgodnie z zapowiedziami serial The Last of Us ma zadebiutować na platformie HBO Max 15 stycznia 2023 roku (w Polsce produkcja będzie dostępna dzień później). Pierwszy sezon serialu będzie składać się z 9 odcinków. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy plakat i dajcie znać, czy czekacie na ekranizację hitu studia Naughty Dog.