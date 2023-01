Pierwszy sezon serialu The Last of Us z większym budżetem od Gry o tron

Chyba większość z Was zgodzi się ze stwierdzeniem, że serial The Last of Us to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji bieżącego roku (a przynajmniej jego początkowego okresu). Nic więc dziwnego, że – zgodnie z informacjami, jakie ujawnił serwis Comic Book – adaptacja bestsellerowej produkcji studia Naughty Dog o takim samym tytule może pochwalić się naprawdę ogromnym budżetem.

The Last of Us – pierwszy sezon serialu z budżetem większym niż Gra o tron

Jeśli więc wierzyć wspomnianemu serwisowi, pierwszy sezon ekranizacji będzie miał budżet na poziomie 100 milionów dolarów, aczkolwiek dokładna kwota nie jest na tę chwilę znana. Nawet w dzisiejszych czasach można śmiało stwierdzić, że jest to wręcz kosmiczna suma, o której pomarzyć mogłoby naprawdę wiele seriali. Comic Book powołuje się na źródła The New Yorker, według których pierwszy sezon The Last of Us będzie mógł pochwalić się większym budżetem niż każdy z pięciu pierwszych sezonów niezwykle popularnej Gry o tron, który, w zależności od potrzeb, miał wynosić od 50 do 80 milionów dolarów.

Oczywiście, na ten moment nie jest to oficjalnie potwierdzona informacja – jeżeli rzeczywiście okaże się prawdziwa, można śmiało uznać, że HBO bardzo mocno wierzy w sukces serialu. Na koniec przypomnijmy, że The Last of Us zadebiutuje na platformie streamingowej HBO już 16 stycznia bieżącego roku.