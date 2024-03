The Last of Us 2 na zdjęciach z planu. Tak będzie wyglądał dom Joela?

Trwają prace przygotowujące do wejścia aktorów na plan drugiego sezonu The Last of Us. Już wkrótce zdjęcia do nowych odcinków serialu HBO powinny się rozpocząć, a na razie możemy zobaczyć, jak prezentuje się plan produkcji. Na poniższych materiałach możemy zobaczyć ośnieżony dom, który przypomina trochę ten Joela z The Last of Us Part 2. Jak zaprezentowano na porównaniu, nie jest to wierna kopia, więc niewykluczone, że dom należy do kogoś innego z miasta Jackson.

The Last of Us 2 – nowe zdjęcia z planu

Na kolejnych materiałach możemy zobaczyć film z jeżdżącymi wywrotkami, które transportują śnieg na plan, który niemal w całości wykorzystany został do ośnieżenia wspomnianego domu, a także kilku porzuconych samochodów. Wraz z pojawieniem się aktorów na planie, powinniśmy otrzymać więcej materiałów z nadchodzącego The Last of Us 2 od HBO.