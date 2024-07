Arcane z nowym zwiastunem 2. sezonu. Netlix przypomina o swoim hicie

Do sieci trafił kolejny zwiastun 2. sezonu wielkiego hitu Netflixa. Zobaczcie czego można spodziewać się po nowej odsłonie Arcane.

Arcane to jeden z tych seriali, których sezony „połyka się” błyskawicznie i bardzo chce więcej. To pierwszy serial czerpiący z uniwersum League of Legends na platformie streamingowej Netflix, który błyskawicznie stał się wielkim przebojem i zjednał sobie uwielbienie wielu widzów. Po gigantycznym sukcesie, drugi sezon był jedynie formalnością, ale i tak fani musieli sporo odczekać. Minęły już trzy lata z górką, a premiera ma nastąpić dopiero w listopadzie. Na osłodę trudów wyczekiwania mamy kolejny zwiastun.

Netflix udostępnił nowy zwiastun drugiego i zarazem ostatniego – sezonu Arcane: League of Legends

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wszystko wskazuje na to, że Arcane zakończy się na drugim sezonie. Nie ma jednak powodów do smutku. Okazuje się bowiem, że Riot Games ma w planach kolejne projekty, które ma zamiar zrealizować z ekipą ze studia Fortiche.