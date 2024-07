Kapitan Ameryka w nowym stroju na kolejnym zdjęciu. Bohater jest gotowy do akcji

Dokrętki do Kapitana Ameryki 4 zakończyły się wraz z nadejściem lipca. Przez kilka tygodni ekipa i obsada pracowała nad wieloma nowymi scenami, które miały kosztować aż od 75 do 100 mln dolarów. Budżet filmu wzrósł do absurdalnej kwoty, która spowodowała, że Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat to jeden z najdroższych produkcji z MCU. Do historii dodano kolejnych złoczyńców, a także jednego przedstawiciela drużyny Avengers. Wciąż najważniejszy będzie jednak Sam Wilson, który po raz pierwszy będzie miał okazję zaprezentować swoje umiejętności jako nowy Kapitan Ameryka.

Kapitan Ameryka 4 – nowe zdjęcie superbohatera

Z okazji Dnia Niepodległości, który był wczoraj obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Marvel podzielił się nowym zdjęciem zza kulis Kapitana Ameryki 4. Możemy na nim zobaczyć tytułowego bohatera w swoim nowym stroju, pozwalając jeszcze bliżej przyjrzeć się kostiumowi. Uwagę zwraca także naklejka z tarczą superbohatera, która została nalepiona na kamerę. Wspomniane ujęcie z planu zobaczycie poniżej.